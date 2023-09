Luis Campos denuncia la "incoherencia" de CC y el PP al aumentar un 25 por ciento la estructura del Gobierno

Canarias/ NC propone reducir la configuración del Ejecutivo para que sea eficaz además de demandar el cumplimiento de la ley de igualdad entre mujeres y hombres.

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, denunció hoy, en el primer pleno ordinario de la XI Legislatura, la "incoherencia" de CC y el PP al aumentar más de un 25 por ciento la estructura del Gobierno. El grupo canarista progresista con Esther González defendió y propuso la reducción de la configuración del Ejecutivo conservador para que la administración canaria sea eficaz y eficiente al mismo tiempo que reivindicó el cumplimiento de la ley de igualdad entre mujeres y hombres.



En la sesión de control y en el posterior debate en la comunicación del Gobierno sobre las sedes y la estructura de las consejerías, Luis Campos criticó el injustificado aumento en dos consejerías, nueve viceconsejerías, 11 direcciones generales más otras tres específicas en el Servicio Canario de la Salud (SCS), entre los principales; lo que supone un aumento superior al 25 por ciento.

Un "gobierno y medio" mayor que el del pacto de progreso y que "no se justifica" desde el punto de vista de una mayor asunción de competencias ni en "aras de la eficiencia y la eficacia", criticó el portavoz.

Pero "lo más sorprendente", denunció Luis Campos, es la "incoherencia" de CC y el PP que han pasado de defender, desde la oposición en la pasada legislatura, la reducción de la configuración gubernamental a crear, ahora con responsabilidades ejecutivas, una "megaconstrucción" gubernamental.

Con estos planteamientos, Esther González defendió, en el debate de la comunicación, tres propuestas de resolución. La diputada de NC-BC mantuvo que la estructura orgánica y las sedes de las consejerías no se corresponden con los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación del Ejecutivo, así como para el desarrollo de una administración "ágil y moderna que redunde en el beneficio" de la ciudadanía.

Aseguró González que "no hay justificación" para ampliar el Ejecutivo con dos nuevas consejerías y un comisionado del Régimen Económico y Fiscal con rango de consejero además de elevar más de un 25% los altos cargos con el "gasto aparejado" que supone. Para Nueva Canarias, este notable incremento se debe exclusivamente a un reparto partidista de los cargos entre los socios del pacto conservador. El grupo canarista instó a reducir y adecuar la estructura a los principios de eficacia, eficiencia y al interés general.

Con la segunda propuesta, Esther González abogó por profundizar en la mejora de la gestión con la incorporación de la dirección por objetivos y el presupuesto orientado a resultados, así como seguir avanzando en la distribución de competencias entre todas las administraciones canarias, de forma que se coordinen y presten sus servicios con agilidad y cercanía a la ciudadanía.

Con la tercera proposición, NC-BC constató que se incumple con la igualdad de género en el segundo nivel de los miembros del Ejecutivo con la existencia de un porcentaje más elevado de hombres. Esther González reivindicó el cumplimiento con la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el respeto a la presencia equilibrada entre ambos sexos.