El PSOE Canarias defiende un plan de acción climática con 168 millones de euros para la prevención de incendios

El también secretario general del PSOE Canarias, defendió la necesidad de impulsar el Plan Forestal que fue iniciado en el mandato anterior con la intención de completarlo en este ejercicio; arbitrar mecanismos de ayuda a los cabildos para que tengan dispositivos de lucha contra incendios forestales durante los doce meses del año; delimitar las obligaciones de mantenimiento de los propietarios de los montes que no están adecuadamente conservados; y modificar las leyes de ordenación para preservar el territorio y la actividad en el campo.

Asimismo, Torres, en su interpelación, solicitó al presidente de Canarias que aumente la inversión en materia de prevención de incendios forestales "como hicimos en la anterior legislatura, en la que quintuplicamos los presupuestos", pasando de 2 millones de euros en 2019 a 10,2 millones en 2023. Torres también recordó que en los últimos cuatro años la plantilla de los EIRIF pasó de 83 a 125 efectivos y que su operatividad se amplió a todo el año, en lugar de los seis meses. También se incorporaron quince vehículos ligeros, dos camiones bomba, 3 vehículos multifunción, drones y dos helicópteros nuevos.

"Está muy bien que se reclamen medios a otras administraciones, pero desde el Gobierno de Canarias se debe dar también ejemplo con una apuesta decidida que se tiene que traducir en más inversión", añadió.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, expuso en su intervención la importancia de tomar conciencia sobre el cambio climático y seguir adelante con la Ley canaria de Cambio Climático y Transición Energética: "Espero que ya nadie ponga en duda que sus efectos son una realidad. Y me dirijo especialmente a los grupos de la derecha y la ultraderecha", apuntó.

En cuanto a la gestión de los últimos incendios en La Palma y Tenerife, el líder de la oposición reconoció la buena noticia que supone no lamentar la pérdida de vidas humanas, aunque remarcó que los daños materiales y medioambientales son graves.

Por otro lado, celebró que la comunicación en la gestión de las emergencias haya seguido el formato iniciado por el gobierno anterior, estableciendo dos ruedas de prensa (por la mañana y por la tarde) para actualizar la información ante la ciudadanía sobre la evolución de los incendios "y con el presidente en todas las reuniones de coordinación y en todas las comparecencias públicas -algo que antes de 2019 no ocurría- y al lado de los técnicos, a quienes se debe dar el protagonismo en las explicaciones", añadió. Sin embargo, Torres lamentó que la comunicación no fuera fluida y directa con los alcaldes y alcaldesas, "que me trasladan que no tienen ni un solo mensaje suyo, señor Clavijo, durante los incendios. Pero es que tampoco eran convocados a reuniones oficiales".

Para Torres esa falta de contacto directo es un error ya que "los responsables municipales son esenciales, por ejemplo, cuando se llevan a cabo evacuaciones".

Además, desde el Grupo Parlamentario Socialista, piden al presidente que ponga en las mesas técnicas a quienes tengan competencias relacionadas con la emergencia, como es el caso de los consejeros de seguridad, emergencias o derechos sociales. Pero "en ocasiones había miembros del gobierno sin esas competencias que estaban figurando y ocupando la silla que deberían ocupar los técnicos, a los que veíamos de pie".

Por último, Torres solicitó al presidente de Canarias que especifique en qué informe firmado por la Guardia Civil se basó para afirmar que el incendio de Tenerife fue intencionado, "algo que no pongo en duda, pero es importante que lo aclare ya que, según el diario El País, el Instituto Armado desmintió la información que usted dio públicamente".