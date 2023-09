Para el Grupo Socialista, era "previsible" que los pasos dados por la actual Consejería desembocarían en lo que ya habían advertido, que es la concertación con la escuela privada "como ya venían reclamando desde que estaban en la oposición. Lo que no presumíamos era que lo fueran a plasmar con tanta celeridad, y tampoco esperábamos que fueran a justificar tan insensata decisión cabalgando sobre falacias fácilmente desmontables".Hernández recordó que fue el anteriorGobierno de progreso quien puso en marcha la incorporación de este ciclo de Educación Infantil de 2 a 3 años, aprovechando para ello los fondos Next Generation que orientaba esos recursos en la creación exclusiva de plazas públicas. "Partíamos de un desfase con respecto a otras comunidades autónomas y no alcanzábamos la media nacional. Lo que se inició en el curso 22-23 resultó todo un éxito, y no recordarán ningún sobresalto en el inicio del curso escolar digno de mencionar, con la puesta en marcha de esas primeras 34 aulas con un total de 597 plazas, con una ratio máxima de 18 niños y niñas. Y mientras tanto se siguió planificando para el curso posterior".En este sentido, aclaró que, para este nuevo curso, el Gobierno saliente sacó a licitación las obras de adaptación para la puesta en marcha de 42 nuevas aulas, con la licitación también de los suministros y la elaboración del decreto que constataba la creación de esas nuevas unidades educativas.Además, destacó que también se llevaron a cabo los nombramientos tanto de los maestros de Educación Infantil como el personal auxiliar, con un trabajo previo con la FECAM para coordinar toda esta implementación en aquellos municipios donde se demandara."Pero llegó el Verano Azul y con ello una amnesia selectiva, que trajo aparejado una inacción en la Consejería que hacía tiempo que no se recordaba, que, unido a una voluntad política inexistente con estos niños y niñas por una educación pública de calidad, ha devenido en una crítica a quien ha realizado su trabajo de forma responsable, para tapar una estrategia diseñada desde el principio para favorecer la concertación", añadió.El diputado socialista criticó que la Consejería de Educación dirigida por el Partido Popular agradeciera la predisposición de la Red de escuelas privadas ante esta situación. "¿Y se atreve a decir y a agradecer la predisposición por parte de la Red de escuelas privadas? ¿Acaso pensaban que se iban a oponer a tan suculenta propuesta? ¿Creen que no se esperaban cuál sería el siguiente paso que iba a dar la Consejería? Para este viaje no necesitábamos estas alforjas".

Para Hernández, la educación pública en general y la educación infantil en particular, "o se cree en ella y se incorpora la necesaria voluntad política, como hizo el equipo anterior, o la camuflamos de supuestos problemas, siempre achacables a otros como excusa de mal pagador, que lleva aparejado un fortalecimiento de lo privado frente al garante de lo público. El Grupo Parlamentario Socialista ni acepta ni comparte el proceder por parte de la Consejería, que en una decisión de esta naturaleza tendrá que detraer recursos de otras áreas para este fin, en detrimento de otras necesidades que van a verse mermadas".