NC ve falta de voluntad del Gobierno de CC y el PP para escolarizar a los 1.196 niños matriculados en centros públicos

La también portavoz en la materia denunció la desidia del pacto de los conservadores al perder dos meses para ejecutar las obras pendientes. Hernández trasladó a la Plataforma del 5% para Educación en Canarias el apoyo del grupo canarista progresista a la petición de llevar una proposición no de ley al Parlamento para lograr, con un plan plurianual, el 5% de inversión del Producto Interior Bruto (PIB) en 2025.

Al término de una reunión mantenida con la citada plataforma y en la que también participó el portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos; Carmen Hernández exigió al Ejecutivo canario que remueva "todos los obstáculos, ponga voluntad política y se esfuerce" para escolarizar a los 1.196 niños y niñas matriculadas en los centros públicos de Canarias.

La parlamentaria de NC-BC acusó de "desidia" al gabinete de CC y el PP al haber perdido dos meses para ejecutar una serie de obras en 34 aulas, que hubieran podido albergar a unas 650 niñas y niños. Carmen Hernández lamentó que, en estos momentos, las familias afectadas no sepan dónde van a ir sus hijos.

Menores, tal y como subrayó, que ya están matriculados en sus respectivos colegios, en base al plan estratégico de educación infantil de Canarias, que recoge la escolarización de cero a tres años en centros educativos públicos. Una planificación, según Hernández, que forma parte de una visión y un modelo educativo "en el que muchos creemos y que hemos venido reclamando". Se trata de cumplir la ley sectorial canaria y es un mandato legal que esos niños se incorporen a las aulas con dos años en los diferentes municipios, incidió la diputada canarista.

Para Hernández, la situación es preocupante porque se trataba de realizar obras menores, fácilmente ejecutables que, ante la negligencia de Educación, va a provocar que la consejería utilice el dinero de la escuela pública canaria para financiar centros infantiles privados.

Hernández explicó que las citadas plazas se podían pagar con fondos europeos, pero "siempre que fueran públicas, no para conciertos" privados. "¿De dónde va a quitar el Gobierno los cuatro millones de euros que precisa, a qué infraestructuras públicas o proyectos educativos va a recortarles la financiación?, preguntó la portavoz parlamentaria en la materia.

Insistió además en la existencia de plazas vacantes en los municipios que "no se han aprovechado y no sabemos las razones". Puso como ejemplo al municipio de Yaiza, al colegio de Playa Blanca que dispone de una escuela infantil "acabada, dotada y puesta a disposición" de la consejería. Sin embargo, remarcó, "no se han puesto en marcha" las plazas municipales vacantes y la Alcaldía no ha sido informada del motivo.

También expuso la inquietud de las familias vulnerables de los menores afectados en cuyos barrios no existen escuelas infantiles privadas. Carmen Hernández preguntó si se les pagará el transporte escolar.

En opinión de NC-BC, toda esta situación responde al modelo privatizador defendido por CC y el PP. Instó a los socios del pacto conservador a decir "con claridad" que defienden esa modalidad educativa y a que dejen de culpar al Ejecutivo de progreso de la pasada legislatura por una situación derivada de la "falta de escuerzo y trabajo" de los actuales responsables del PP y CC.

Con respecto al encuentro con los representantes de la Plataforma del 5% para Educación, Benardino Ruiz, Juan José Toledo y Carlos Quesada; la parlamentaria de NC se comprometió apoyar una proposición no de ley para lograr que el Ejecutivo llegue, en 2025 y en base a un plan plurianual, a invertir el 5% del PIB. Carmen Hernández defendió el cumplimiento de la ley canaria y a seguir reforzando la educación pública con más recursos y buena gestión.