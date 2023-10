NC mantiene que los presupuestos canarios de 2024 son "temerarios, muy imprudentes y antisociales"

El canarismo de progreso avisa que se incumplirán las leyes de Servicios Sociales y Educación. Se comprometerá la implantación de la Renta de Ciudadanía y los servicios de la dependencia y que la nueva Consejería de Universidades se queda en un "echadero" para algunos cargos públicos de CC.

Con la entrada mañana martes del Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 en el Parlamento comienza la tramitación de la primera propuesta de las derechas canarias que, para NC-BC, supone la "consagración del engaño masivo y premeditado" que perpetraron CC y el PP en la campaña de los comicios del pasado mes de mayo. Se trata del incumplimiento del principal compromiso electoral de bajar el Impuesto General Indirecto (IGIC) del siete por ciento al cinco por ciento.

En paralelo, añadió el presidente de NC-BC, suben los ingresos un 17 por ciento cuando la economía solo crecerá un dos por ciento. "Si utilizáramos su lenguaje toca decir que le meten la mano en el bolsillo de los contribuyentes, a las familias canarias más vulnerables para llenar las arcas" del gabinete de CC y el PP. Una subida, añadió Rodríguez, en la que influye además el aumento, superior al ocho por ciento, de la financiación autonómica

En relación al gasto, para NC-BC, este presupuesto es "muy importante". Incorpora 1.121 millones de euros de gasto a pesar de las señales de estancamiento de la economía y a la activación de reglas fiscales. Rodríguez denunció, en sintonía con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que se falsea la regla de gasto. La recomendada está en el tres por ciento mientras que CC y el PP han puesto un seis por ciento, reprobó el líder del canarismo.

Son "muy temerarios", añadió, al llevar a gasto corriente los ingresos ocasionales. La consecuencia, critico, es que desaparecidos esos recursos ocasionales, no se podrá sostener el gasto público y las secuelas se verán en 2025 y 2026.

Rodríguez aseguró que, de los 1.121 millones de euros de aumento del gasto del presupuesto general, la mitad va a Sanidad con la "ocurrencia" de presupuestar a "gasto real". Algo que, como advirtió, ocurre solo en esta consejería. Educación, Servicios Sociales, Vivienda, Cultura y Universidades, estas otras políticas "absolutamente claves y estructurantes, pierden participación", con lo que son "antisociales".

El área educativa crece un 4,9 por ciento cuando el general sube un 11%, menos de la mitad. Se produce un "flagrante incumplimiento" de la ley sectorial canaria. "Preocupante", continuó, la situación de Servicios Sociales ahora llamados Bienestar Social. Sube 33 millones de euros, por debajo de los 55 millones de euros que fija la ley. En 2023, según Rodríguez, aumentó en 90 millones de euros y CC y el PP "lo criticaron". Una incoherencia de los socios del pacto de las derechas que, en opinión de Román Rodríguez, comprometerá el despliegue de la Renta de Ciudadanía y los servicios de la dependencia.'

Para la nueva Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura se produce un aumento de 19 millones de euros. Otro "incumplimiento flagrante", reprochó, del compromiso adquirido con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna. Muestra de que este departamento "no se creó para favorecer las universidades, sino para generar echaderos" ya que "no responde a una política alternativa, expansiva y de ayuda a sectores estratégicos".

Igual de crítico se mostró con el recorte al SCE, de más de nueve millones de euros, un 2,61 por ciento. Al mismo tiempo que censuró el doble lenguaje empleado con el sector primario. De hablar de apoyar estas áreas, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ve reducida también su partida para 2024 en 24,4 millones de euros (un 16,27%), reprobó el presidente de NC-BC.