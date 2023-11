NC-BC, preocupada por la ausencia de la crisis migratoria de Canarias, la más grave del Estado, en el discurso de Sánchez

Rodríguez hizo hincapié en que "no se ha notado" el apoyo de CC al mismo tiempo que exigió, para las singularidades de Canarias, el mismo reconocimiento que las de otros territorios. El canarismo de progreso comparte la vertiente progresista de las prioridades y compromisos adquiridos por Sánchez y la utilidad de una amnistía compatible con la Constitución.

Román Rodríguez afirmó que el discurso del candidato socialista fue "previsible" al estar basado en la defensa del bloque progresista frente al reaccionario de la derecha y los ultraconservadores.

Desde el punto de vista de Canarias, para el presidente de NC-BC, es preocupante que se olvidara de la mayor crisis migratoria, nunca antes vivida por Canarias y la más grave del Estado en estos momentos.

Para el canarismo de progreso, en la exposición de Sánchez "no se ha notado" el acuerdo suscrito con CC. La denominada agenda canaria que, para el presidente de NC-BC, está plagada de "generalidades y vacío de contenido". Las "únicas" concreciones integradas son los "derechos que ya teníamos conquistados", tal y como observó.

Sin embargo, la reforma de la financiación autonómica apuntada por el candidato a la investidura, según Román Rodríguez, "nos coloca mal" en la parrilla de salida de la negociación. Las razones, la política fiscal puesta en marcha por el jefe del Ejecutivo de las derechas canarias, Fernando Clavijo. Se refería a la rebaja de impuestos a los más ricos y a la regresiva medida propuesta de pagar sólo el 50 por ciento del Impuesto de las Personas Físicas (IRPF) en las islas, con independencia de las rentas percibidas por los canarios. Unas decisiones que chocan con la corresponsabilidad fiscal planteada por Pedro Sánchez, tal y como subrayó.

Román Rodríguez tampoco consideró justificable que omitiera las realidades territoriales del Estado salvo Catalunya. Reivindicó las singularidades del Archipiélago, y el mismo reconocimiento que a otras comunidades. Un planteamiento que hizo extensivo al nuevo modelo de la financiación autonómica.

Sobre la referencia a la condonación de la deuda de los territorios, se mostró cauto al desconocerse el método que se utilizará y, en todo caso, defendió que sea el criterio "per cápita para que sea justo".

NC-BC comparte la defensa "clara" de Sánchez de un modelo político, económico y social de carácter progresista, que contrapuso al "reaccionario, involucionista, trumpista y que limita libertades y derechos" del PP y la extrema derecha de Vox.

Unas razones que, como reconoció Rodríguez, fundamentaron la solicitud para la investidura, es decir, dar continuidad a los avances, al crecimiento económico, al empleo, a la protección de los derechos sociales, a una fiscalidad progresiva donde paguen más los que más tienen y a un modelo territorial que debe reconocer la diversidad del Estado.

En este contexto, el presidente del canarismo refirió la apelación de Sánchez a la necesidad de los votos independentistas, a la necesidad de consolidar un gobierno de progreso y los avances logrados.

Sobre la justificación de la amnistía con la apelación de Sánchez de hacer de la "necesidad virtud", cree que no será fácil explicar a la sociedad que será un instrumento, un medio para el entendimiento y la convivencia en el Estado. Tras apuntar que tendrá que superar las interpretaciones jurídicas y la evaluación del Tribunal Constitucional, desde NC-BC se compartirá su utilidad siempre que sea "compatible" con las leyes y la Constitución

Si mañana jueves, se confirma el apoyo de los 179 votos comprometidos, Pedro Sánchez será investido y será un acto "plenamente" democrático. Ese "cuento" de que se rompe España "se desvanecerá", sostuvo el presidente de NC-BC.