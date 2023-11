Fierro: "Tenerife no se puede permitir más engaños ni medidas iluminadas, sino políticas transformadoras que alivien la presión de las carreteras"

Fierro intervino en una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista sobre el impulso a las infraestructuras viarias de la isla de Tenerife incluidas en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado 2018-2027, en la que pidió el compromiso de los partidos políticos que apoyan al Gobierno regional para la ejecución e impulso de las obras previstas, como las incluidas en el Convenio de Carreteras, a través de su ejecución "con nombres y apellidos".

En este sentido, recordó que la Consejería de Obras Públicas en la pasada legislatura trabajó "de forma intensa" para que se pudieran iniciar las obras más urgentes que solucionen el problema de las colas de Tenerife, como el falso túnel de Fañabé-Playa de Las Américas en la autopista del Sur TF-1, y la circunvalación de La Laguna autopista del Norte TF-5, que, junto con las obras que se están ejecutando en estos momentos del Anillo Insular y el enlace Chafiras- Oroteanda, serán "determinantes" para cambiar la movilidad de vehículos en la isla.

La diputada socialista concretó que al túnel de Erjos sólo le faltan 12 meses para su finalización tras los avances realizados durante la pasada legislatura, y que el trazado del proyecto del tramo de San Juan de la Rambla-Icod lleva en supervisión desde el pasado junio. Además, recordó que el proyecto del tercer carril La Orotava-Los Rodeos cuenta con el proyecto de trazado, en espera de resolver el modificado del tramo de Guamasa al Aeropuerto.

Por su parte, destacó que el proyecto para la circunvalación de La Laguna cuenta con todos los informes favorables, así como el tercer carril de San Isidro-Playa de Las Américas, del que se entregó hace unas semanas el proyecto constructivo. "El consejero solo ha hablado del soterramiento de Fañabé (Adeje), que veremos a ver si es verdad que ya se está trabajando en la redacción del proyecto como ha dicho".

Fierro pidió que el Gobierno canario se comprometa "como lo hicimos nosotros" con las obras vitales de Tenerife con nombres y apellidos, porque "no vemos excusas" para que no lo hagan. "Queremos un acuerdo político que comprometa que impulse y ponga la lupa en estas carreteras y estas obras tan necesarias, en la que en teoría deberíamos estar todos de acuerdo, y que además suponga un impulso al propio trabajo del Gobierno. Es sencillo, es de consenso, y que apuesten por una hoja de ruta basada en la planificación y en las aspiraciones que tiene Tenerife en materia de carreteras".

Para la diputada socialista, esta isla "no se puede permitir más engaños", necesita trabajo y ejecución de lo planificado, "no necesita medidas cortoplacistas e iluminadas, necesita políticas transformadoras que alivien la presión en las carreteras que sufrimos día a día. Tenerife no necesita medidas estrella de políticos renqueantes, lo que necesita es seriedad y rigor, pero sobre todo necesita soluciones, y estamos cansados de replanteamientos, de inventos".

"Queremos saber que lo planificado y comprometido también compromete al Gobierno de Canarias, y que la ejecución de estas obras aliviará y mejorará la fluidez del tráfico en la isla. Por eso les invitamos al consenso con nombres y apellidos, al compromiso con el trabajo realizado y la ejecución de su futuro. No valen más excusas", añadió.