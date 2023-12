Vidina Espino: "Este es el mayor presupuesto de la historia dedicado a las Universidades públicas canarias"

Canarias/ La diputada del grupo nacionalista (CCa), Vidina Espino, ha dicho en sede parlamentaria, que La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna van a recibir en total 264 millones de euros, el mayor presupuesto de su historia.

Por ello, ha insistido en que es mucho más de lo que destinó Nueva Canarias y el PSOE a las Universidades públicas en cada uno de sus presupuestos.



En este sentido, Vidina Espino ha querido recordar al Grupo Socialista que la nueva Ley Orgánica de Universidades que aprobaron antes de las elecciones generales, les obliga a incrementar la financiación a las Universidades. "En su artículo 55, la Ley establece el compromiso del Estado de incrementar el gasto público en las Universidades hasta alcanzar en 2030 el 1 por ciento del nuestro PIB y estamos esperando ese incremento de fondos".

Además, ha recordado que en la Agenda Canaria firmada por Coalición Canaria para el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y que Sánchez se ha comprometido a cumplir, "se establece en el punto 19 que el Gobierno de España se compromete a impulsar las universidades canarias y al fomento de las actividades de investigación vinculadas a las universidades como son la astrofísica y el espacio, las ciencias marino - marítimas, la biotecnología y la biomedicina".

Espino también le ha dicho a la oposición que no diga que se incumple el Pacto por la Ciencia, porque es rotundamente falso. "Les he preguntado qué punto del pacto se incumple y no han sabido contestar, porque no se incumple ninguno".

Lo que dice el Pacto por la Ciencia es que la comunidad autónoma se compromete a incrementar de forma gradual la inversión en investigación y desarrollo hasta llegar a converger con Europa en 2030 y eso es lo que se hace, aseguró la diputada nacionalista.

En esta consejería se pasa de 65 millones a 85 en lo que se refiere a investigación, pero es que en el conjunto del presupuesto, porque también se invierte en investigación en departamentos como Sanidad o Agricultura, se pasa de los 88 a los 106 millones, un incremento de más del 20 por ciento.

"El único pacto que se está incumpliendo, lo están incumpliendo ustedes – PSOE y NC- y es el pacto con la verdad", concluyó Espino.

La consejera de Universidades, Migdalia Machín, ha reiterado que este será el mayor presupuesto de la historia dedicado a nuestras Universidades Públicas, incrementándolo en 7 millones de euros adicionales, y se traducirá en una modificación de crédito en 2023 con el objeto de transferir a cada Universidad 2,5 millones de euros a ejecutar durante 2024.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)