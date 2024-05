Canarias/ Son ya numerosos los posicionamientos públicos y privados que cuestionan los recurrentes intentos de apropiación de las movilizaciones sociales.

La celebración de las elecciones europeas ha acelerado de forma vergonzosa la apropiación discursiva y performativa, mediante declaraciones y reuniones de índole electoralista que pretenden apropiarse del descontento social reflejado el pasado 20 de abril en las calles de toda Canarias.



Drago Canarias se reafirma donde siempre ha estado, fuera del uso electoralista de los movimientos sociales y recalcando la importancia de que su independencia y actuación sea libre para la consecución de sus objetivos.

Ante los intentos de utilización de la movilización social con finalidad electoralista, denunciados públicamente por diferentes colectivos, y también ante los vetos por parte de distintos espacios a temáticas que, como Chira-Soria, afectan de forma central a cualquier planteamiento que quiera presentarse como algo mínimamente creíble en materia de cambio de modelo productivo y transición ecológica, Drago Canarias no puede hacer otra cosa que defender un debate sano y democrático lo más amplio posible, sin exclusiones interesadas, buscando la mejor alternativa realizable para nuestro país y quienes lo habitamos.

Ante los intentos de usar políticamente la manifestación del pasado 20 de abril y/o a parte de sus convocantes, Drago Canarias no puede hacer otra cosa que defender la libertad e independencia del activismo de base sin intereses falsos, la militancia honrada de los movimientos sociales merece que las organizaciones, dirigentes y referentes estén a la altura de la situación. Ya es hora de reflexionar y visibilizar la estrecha relación de las direcciones de determinados espacios con intereses políticos que se esconden en el marco de la sociedad civil.

Ante las denuncias de uso de información y captación sin criterios de transparencia por parte de determinados espacios, Drago Canarias no puede hacer otra cosa que indicar que no solo los partidos, sino también los colectivos, deben actuar respetando el trabajo colectivo e indicar con claridad cuáles son sus finalidades y objetivos sin rodeos.

Ante los intentos de debilitar, fraccionar o cooptar perfiles, los cuáles también ha padecido y padece Drago Canarias con la finalidad clara de desarticular una herramienta política que se ha demostrado como alternativa real no controlada ni controlable por intereses exógenos, Drago Canarias no puede sino solidarizarse con los colectivos que estén sufriendo este tipo de intrusiones y desear que encuentren las fórmulas de combatirlas y proseguir su desarrollo organizativo y su labor en defensa de Canarias, su gente y su territorio.

Incidimos por tanto en la importancia vital para Canarias de disponer de unos movimientos sociales fuertes e independientes, en sus modelos organizativos y objetivos, con capacidad desde su base de decir no a los intentos de captación por parte de cualesquiera partidos políticos, o inclusive identificar si sus propias direcciones pudieran estar actuando de forma opaca o con intereses diferentes al de su propio colectivo, revirtiéndolas en beneficio de las mismas organizaciones y el conjunto de la sociedad canaria.

