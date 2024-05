Teresa Ribera asegura en Tenerife que el 9J hay que votar al PSOE "si no queremos ver allí lo que no queremos ver aquí", una derecha gobernando con la ultraderecha

La candidata socialista a las elecciones europeas, vocal de la CEF-PSOE, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado este sábado en Puerto de la Cruz, Tenerife, que el voto al Partido Socialista, el próximo 9 de junio, guarda un "doble mensaje". Si el 23J los españoles dijeron no a la alianza de la derecha y la ultraderecha ahora toca rechazarla, "allí", en Europa. "No queremos ver allí lo que no queremos ver aquí", ha reiterado Ribera.

"Necesitamos más Europa, pero no la Europa del odio" que representa la ultraderecha sino "la Europa de los progresistas: la de la paz, la convivencia y el progreso social". Europa es un faro de democracia en el mundo y "merece que nos la tomemos en serio" y se apueste por la cohesión en vez de por "el odio y la agresividad".

La cabeza de lista del PSOE a las elecciones del 9J ha asegurado que "no hay ultraderecha buena y ultraderecha mala" como sostiene el Partido Popular y su líder. "No nos ha pillado por sorpresa porque Feijóo avaló el pacto entre PP y Vox en Castilla y León y, desde entonces, ha seguido creciendo y creciendo". Porque la ultraderecha "cuenta con un cómplice imprescindible, una derecha que no ha tenido reparo en abrazarla, blanquearla, asociarse y así hacerla crecer" con "premisas de intolerancia toleradas" por la derecha convencional, por un Feijóo que "se rinde ante los postulados de la ultraderecha".

Ribera ha estado acompañada en el acto por uno de los integrantes de la lista que encabeza. El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, que ha reiterado que el Partido Socialista es "determinante en Europa" porque la Europa "social" es "nuestra razón de ser". La alianza de la derecha y la ultraderecha "quiere dinamitar la Unión Europea desde dentro", cuando es el parlamento europeo el que elabora "leyes obligatorias, vinculantes para los 27 Estados miembros, y que generan derechos y libertades". Y además es un "legislador presupuestario", el que determina el marco financiero, el ritmo de reducción de deuda y sobre todo "es el que asigna los recursos". Por eso ha defendido votar al Partido Socialista "porque es la garantía de que podemos derrotar el pronóstico de que se multiplicarán los escaños de la extrema derecha".