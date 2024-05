La candidata de Sumar – Nueva Canarias a las elecciones europeas, Lorena López, apuesta por el uso de la bicicleta y otros modos blandos de desplazamiento para fomentar la movilidad sostenible y saludable en los municipios canarios

Canarias/ La candidata de Sumar – Nueva Canarias – bc a los comicios europeos, Lorena López, ha mantenido en La Laguna un encuentro con la asociación 'Tenerife por la bici', donde ha recogido las propuestas del colectivo, ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada por este colectivo para mañana, domingo, para reivindicar un carril bici en la vía de Santa Cruz a La Laguna, y ha expuesto las medidas que plantea la coalición electoral para impulsar este y otros modos de desplazamiento blandos a través de la Unión Europea.



Así, López ha explicado que "la bicicleta es el ejemplo perfecto de la movilidad sostenible y saludable que debemos fomentar en nuestras ciudades, porque constituye una forma de transporte que no contamina, que nos ayuda a hacer ejercicio y que contribuye a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente: construir urbes más amables en Canarias pasa necesariamente por impulsar su uso".

"Para conseguir esto", ha insistido, "necesitamos que la Unión Europea habilite más recursos, a través de fondos como los Next Generation y los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible), con el objetivo de mejorar nuestras infraestructuras como los carriles exclusivos y segregados para las bicicletas, los aparcabicis, la educación vial o los sistemas públicos de préstamo de este tipo de vehículos".

"En este ámbito, los municipios canarios tienen todavía mucho camino que recorrer para equipararse a las grandes ciudades europeas y popularizar el uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal, especialmente contando con un clima como el nuestro, que permite el uso de estos modos de desplazamiento durante prácticamente todo el año", ha asegurado la candidata.

La portavoz ha añadido que "desde Sumar – Nueva Canarias apostamos por ciudades más amables, accesibles y resilientes ante el cambio climático, urbes cuyo modelo urbanístico y de movilidad esté encaminado hacia la eficiencia y la sostenibilidad, hacia la creación de 'ciudades de 15 minutos' donde los principales servicios estén a esta distancia caminando o en bicicleta de los núcleos habitacionales", por ello, prosigue López, "proponemos que Canarias se incorpore a la red europea de bicletas Eurovelo".

"Para ello", ha subrayado, "nuestros municipios tienen que modernizar sus infraestructuras, peatonalizar más espacios, renovar su apuesta por el transporte público e invertir en sistemas inteligentes de gestión de la movilidad: primando la intermodalidad y el uso de modos no contaminantes frente al uso del coche privado y poniendo a los peatones y los ciclistas en el centro de la planificación urbanística".

"Éste es el modelo que queremos para Canarias: ciudades más verdes, con más zonas de esparcimiento y entornos más seguros, accesibles y cómodos para las personas: en definitiva, urbes más amables y agradables, que mejoren la calidad de vida de los que residen en ellas y estén menos contaminadas", ha concluido López.

Con todo, la coalición electoral Sumar – Nueva Canarias – bc invita a los canarios y canarias a participar en las próximas elecciones europeas del 9 de junio para seguir avanzando en políticas verdes y sostenibles, especialmente ante el peligro que supone la llegada de la derecha y la ultraderecha, con un ideario marcadamente negacionista ante el cambio climático y la transformación de las ciudades, y con un Partido Socialista tibio ante el reto climático.