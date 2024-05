Sumar-Nueva Canarias luchará en la UE por abolir las peleas de gallos en Canarias

Canarias/ Lorena López planteará en el Parlamento Europeo una nueva regulación de animales de compañía y la creación de un comisionado de bienestar animal.

La candidata de Sumar-Nueva Canarias-BC al Parlamento Europeo en los comicios del próximo 9 de junio, Lorena López, ha mantenido hoy una reunión con el refugio The Animal Academy y ha explicado las propuestas de la coalición electoral sobre bienestar animal, "un asunto fundamental en el que debemos avanzar, promoviendo una nueva regulación europea de animales de compañía que prohíba definitivamente las peleas de gallos en Canarias".



Esta nueva normativa, según López, deberá garantizar también el fin de las malas prácticas de cría, asegurar el bienestar de las mascotas, atajar el comercio ilegal e implementar controles más estrictos en el comercio online. La candidata de la coalición electoral aseguró que "impulsaremos el bienestar animal como eje de acción estratégico en la agenda de la nueva Comisión Europea, y estudiaremos la creación de un comisionado europeo de bienestar animal".

Lorena López ha recordado que Canarias fue pionera en la legislación de protección de los animales, al aprobar a principios de los años 90 en el Parlamento una legislación que "excluía las corridas de toros de nuestro Archipiélago". Sin embargo, ha proseguido, "sigue permitiendo las peleas de gallos, y está dentro de las cuatro comunidades autónomas con mayor índice de maltrato animal, registrando 126 denuncias sobre este asunto sólo en 2023".

"Queda mucho por hacer" en materia de protección de los animales en Canarias y en Europa, subrayó. Para López, falta concienciación y promoción sobre buenas prácticas en distintos ámbitos, no sólo con los animales de compañía, sino también con los que se utilizan para la ganadería o los que se encuentran en estado salvaje.

Entre otras medidas, la portavoz ha destacado que "tenemos que impulsar en Bruselas un registro de personas condenadas por maltrato animal para impedir que vuelvan a tener acceso de ningún tipo a ellos, así como presionar por una estrategia europea para una ciencia sin animales".

"También tenemos que poner fin a las megagranjas y la crueldad hacia los animales en la ganadería industrial, prohibir el cultivo en jaulas y establecer reglas más estrictas para proteger a los animales durante el transporte comercial", prosiguió la candidata, quien indicó que asimismo que "apoyamos la prohibición del transporte de animales no destetados y las exportaciones de animales vivos a terceros países, que no respeten las normas en esta materia de la Unión Europea".

López ha expuesto el "pleno" apoyo de Sumar-Nueva Canarias-BC a la iniciativa ciudadana europea sobre una "Europa sin pieles", la puesta en marcha de un paquete de medidas para proteger el bienestar de las especies acuáticas, la promoción de medidas para mejorar el bienestar y la conservación de los animales salvajes, y la erradicación de prácticas crueles como la matanza sistemática de patitos machos, la alimentación forzada, el cultivo de pieles y las corridas de toros.

"Por eso queremos mandar un mensaje a todas aquellas personas que se preocupan y luchan por el bienestar animal. Desde Sumar-Nueva Canarias les animamos a ir a votar el próximo 9 de junio por una Europa y una Canarias más concienciadas, respetuosas y vanguardistas en materia de defensa de los derechos de los animales", ha concluido Lorena López.