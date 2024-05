Sumar-IUC propone un modelo de desarrollo de energía eólica marina que proteja el sector pesquero y la biodiversidad en Canarias

La formación política argumenta que estos proyectos, aunque representan un paso hacia la sostenibilidad energética, deben ser cuidadosamente planificados para garantizar la protección de los ecosistemas marinos y los medios de vida locales, especialmente el sector pesquero.

Manu Pineda, candidato de Izquierda Unida en la lista de Sumar y activo defensor de políticas medioambientales responsables, expresa su preocupación: "Es

fundamental que el desarrollo de la energía eólica marina se realice con un enfoque holístico que considere los impactos medioambientales, sociales y económicos. No podemos permitir que la urgencia por avanzar en la sostenibilidad energética socave otras áreas críticas como la pesca artesanal, que es vital para muchas comunidades en nuestras islas."

La coalición ha tomado una postura firme en apoyo a las alegaciones presentadas al gobierno estatal sobre el proyecto eólico en Tajao que ahora darán un salto más allá, llegando hasta el Parlamento Europeo. Estas alegaciones resaltan cómo la instalación propuesta podría perjudicar significativamente la pesca artesanal, una de las principales actividades económicas de Arico, y deteriorar los ecosistemas marinos que sustentan la biodiversidad local.

Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC, subraya la necesidad de un diálogo inclusivo y transparente con todas las partes interesadas, especialmente las

comunidades pesqueras y personal experto ambiental: "Debemos asegurarnos de que cualquier desarrollo eólico marino no solo cumpla con nuestras necesidades energéticas, sino que también proteja y preserve la riqueza natural y cultural de nuestras costas. Esto implica escuchar y priorizar las voces de aquellos directamente afectados por tales proyectos."

IUC y SUMAR están promoviendo un modelo de desarrollo energético que integre la participación pública y considere los espacios marinos como zonas de múltiples intereses que requieren una gestión cuidadosa y respetuosa. "Nuestro objetivo es establecer un marco regulatorio que garantice que los proyectos eólicos marinos sean compatibles con la preservación de los caladeros y la biodiversidad marina, y que no impongan cargas adicionales a la pesca local", añade Pineda.

En este sentido, la coalición propone una revisión exhaustiva de las políticas actuales y la creación de un comité de supervisión con amplia representación de

científicos, ecologistas, pescadores y representantes de la comunidad, que trabajen conjuntamente para evaluar y guiar el desarrollo de futuros proyectos eólicos

marinos en Canarias

"Es fundamental que el gobierno y las empresas involucradas en la generación de energía eólica comprendan que la sostenibilidad no solo se trata de reducir las

emisiones de carbono, sino de fomentar una economía que funcione de manera circular. Esto significa invertir en tecnologías y prácticas que no solo sean

ecológicamente sostenibles, sino también socialmente justas y económicamente viables para nuestras comunidades locales", concluye Tamayo.

Con estas propuestas, IUC y SUMAR buscan liderar un cambio significativo en la forma en que se planifica y se implementa la energía eólica marina en el

archipiélago, asegurando que Canarias pueda avanzar hacia un futuro energético sostenible sin comprometer sus preciosos recursos naturales y humanos.