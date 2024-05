Sumar-IUC exigen una respuesta europea al desafío migratorio en Canarias

Canarias/ Manu Pineda y Luisa Tamayo instan a la Unión Europea a no ignorar la situación crítica de las islas como frontera sur ante el aumento previsto de llegadas de migrantes.

Izquierda Unida Canaria, en coalición con Sumar, ha lanzado un llamamiento urgente para que la Unión Europea en el marco de las elecciones al europarlamento

adopte medidas concretas y efectivas en respuesta al aumento significativo en la llegada de migrantes a Canarias. Según las previsiones, el número de llegadas para este año superará ampliamente las cifras de 2023, año en el que casi 40,000 personas alcanzaron las costas canarias en pateras y cayucos.



Manu Pineda, candidato de Izquierda Unida en la lista de Sumar para estas elecciones, ha destacado la necesidad imperiosa de una política migratoria que

respete los derechos humanos y que garantice un trato digno a los migrantes.

"Canarias no puede seguir siendo una cárcel para quienes buscan seguridad y una vida mejor. Necesitamos una política migratoria que sea justa, que respete la

dignidad humana y que no deje a Canarias aislada en esta crisis", afirmó Pineda.

El aumento de la migración ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema actual, que no solo afecta a los migrantes, sino también a la capacidad de las islas para manejar este desafío de manera sostenible, en espacios como el sanitario, el refuerzo de salvamar y el personal para la atención social de personas migrantes. El Gobierno de Canarias ha estado en negociaciones con Madrid para modificar la Ley de Extranjería y mejorar la gestión de la migración, particularmente en lo que respecta a la acogida y distribución de menores no acompañados, en el que el Ministerio de Juventud e Infancia de la ministra Sira Rego, también representante de Izquierda Unida ha estado muy implicado.

Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC, criticó la falta de solidaridad a nivel europeo: "Es inaceptable que Europa siga mirando hacia otro lado mientras

Canarias enfrenta un desafío humanitario de esta magnitud. No solo se trata de un problema de Canarias; es un desafío europeo que requiere una solución europea".

El Gobierno regional ha propuesto que la distribución de menores migrantes no acompañados sea automática y vinculada a la capacidad de acogida de cada

comunidad autónoma, un sistema que busca evitar la saturación y garantizar un reparto más equitativo de responsabilidades. La realidad es que ya se ha asumido con naturalidad que Canarias esté siempre al 150% de su capacidad en cuanto a la gestión de menores, cuando la lógica dice que no se debería superar ni siquiera el 100% de los recursos disponibles para su atención.

"La solidaridad ha fracasado. Necesitamos acciones concretas y una ley que garantice que la carga no recaiga únicamente en Canarias. La propuesta de

distribuir automáticamente a los menores cuando se exceda el 150% de la capacidad es un paso en la dirección correcta, pero necesitamos el apoyo de toda la

Unión Europea", añadió Tamayo.

Además, IUC y Sumar están pidiendo una revisión de las políticas europeas y nacionales que actualmente rigen la migración, argumentando que deberían reflejar

mejor los valores de solidaridad, dignidad y respeto por los derechos humanos.

"Canarias no puede ser solo un destino de vacaciones para Europa mientras cierra los ojos a las realidades que se viven día a día aquí", concluyó Pineda.

Izquierda Unida Canaria y Sumar continúan abogando por un cambio significativo en el enfoque de la gestión migratoria, insistiendo en que las soluciones pasan por una mayor cooperación internacional y un compromiso firme con los principios de protección de los derechos humanos.

