El PSOE cuestiona los intereses del Gobierno para modificar la Ley de Cambio Climático: "Si es para cargarse esta ley, no nos van a encontrar"

Vanoostende, que intervino en una comparecencia del PP en el Pleno de la Cámara regional sobre el proyectado Decreto Ley de modificación de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, afirmó que si los cambios son para mejorar esta Ley, el Grupo Socialista apoyará la medida, pero que si los intereses tienen como objetivo "cargarse la ley", el Ejecutivo "no nos va a encontrar".

Por su parte, Valbuena ha afirmado que Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) quieren acabar con la ley más participada de la historia a través de un Decreto Ley "redactado a escondidas" de la ciudadanía, y al "dictado" de unos "pocos interesados", tirando a la basura las más de 1.000 aportaciones con las que contó la actual Ley de Cambio Climático elaborada por el anterior Gobierno del Pacto de las Flores.

"Además, utilizan como excusa para hacerlo a través de un Decreto Ley, la urgencia de incorporar los acuerdos de la comisión bilateral con el Estado, que se aprobaron en junio del año pasado, antes de que saliéramos del Ejecutivo. Nos preguntamos si en un año no han tenido tiempo de esto", explicó.

El senador socialista recordó que el proceso participativo para elaborar la Ley de Cambio Climático en la anterior legislatura fue "histórico", y que ahora el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, "ha tirado a la basura" con el visto bueno de Clavijo, las más de 1.000 aportaciones con las que contó la Ley. "Fueron más de 120 colectivos los que colaboraron en su redacción, y que ahora van a ver cómo CC y PP sencillamente les da la espalda".

Para los socialistas, tanto CC como el PP han adoptado la figura del Decreto Ley para "imponer su visión de Canarias". "Primero fueron los decretos leyes de recuperación económica y social de La Palma a espaldas de los afectados, después un Decreto Ley que permite la especulación del suelo rústico, y ahora con el Decreto Ley de modificación de la Ley de Cambio Climático, hurtando la participación ciudadana en lo que es el texto legal más importante que marca el futuro de las islas".

En este sentido, denunciaron que se van a modificar 82 artículos y 12 disposiciones y que se añaden 18 nuevas. "CC y PP han demostrado un desprecio total por la participación pública, con la que sí contó el gobierno anterior del Pacto de las Flores".

"Han demostrado no tener la capacidad de diálogo para afrontar una modificación de la ley con los mismos mecanismos con los que el gobierno encabezado por el PSOE puso en práctica. Un mecanismo que se basaba en la escucha activa y en la capacidad de llegar a grandes acuerdos, algo de lo que son incapaces CC y PP. Ésa es la diferencia principal entre el actual gobierno y el que encabezábamos desde el PSOE", insistieron.

Para Valbuena, el resultado más palpable fue la pasada manifestación ciudadana del pasado 20 de abril, después de los primeros nueve meses de este gobierno. "Vamos a solicitar que procedan a la tramitación del Decreto Ley como Proyecto de Ley, no vamos a dejar de pelear para que no fulminen el proceso legislativo más participado de la historia de Canarias".