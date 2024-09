Fierro acusa al PP y a Domínguez de ser los únicos incumplidores de la Agenda Canaria: "Votan siempre en contra de los intereses de las islas"

Canarias/ La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha acusado este martes [10] en el Pleno de la Cámara regional al vicepresidente del Gobierno canario y líder del Partido Popular (PP) en Canarias, Manuel Domínguez, de no contar con alternativas ni propuestas para Canarias en su política nacional, y de no ofrecer soluciones a los problemas de la ciudadanía canaria como la crisis migratoria.

Fierro intervino en una pregunta del Grupo Socialista a Vicepresidencia del Gobierno sobre las alternativas que plantea a las propuestas en política nacional que afectan a Canarias, donde le criticó no dar a conocer la postura del PP a todas las grandes propuestas que plantea el Gobierno de España y que afectan a Canarias. "Lo que no hemos podido averiguar es cuál la alternativa que propone para dar soluciones a nuestros problemas, y lo peor es que parece que les da igual no tener proyecto ni usted ni su partido, ni de país ni de Canarias. Sólo quieren sobrevivir en el poder".

Para Fierro, lo único que hace Domínguez y el PP en Canarias es atacar permanentemente a Pedro Sánchez en Madrid y pasar "lo más desapercibido posible para que no lo toquen".

La presidenta del Grupo Socialista recriminó a los populares de votar en contra de todos los avances alcanzados con el Gobierno de España, como la reforma laboral, que ha puesto al país a la cabeza de Europa, y la aprobación de un techo de gasto para que Canarias y el resto de las comunidades autónomas puedan disponer de más recursos. "Ustedes han votado en contra de la subida de las pensiones, de las ayudas al transporte público, han votado en contra de la prórroga de las ayudas de la isla de La Palma y ni una sola de estas negativas han contado con una alternativa por parte del PP.

Y lo mismo con la modificación de la Ley de Extranjería. Señor Domínguez, nos preguntamos qué alternativas plantea a las propuestas en política nacional que afectan a Canarias".

"Ustedes ni están ni se les espera en el sentido común, ni en el interés general, ni en el proyecto que quieren para Canarias. Están tan poco en eso que a usted cada vez que le dan a elegir entre el Parlamento y el partido, elige el partido. Es el poder por el poder, y la justificación por la justificación, pero la realidad es aplastante, les da igual elegir siempre al partido antes que a Canarias", añadió.

Para Fierro, Domínguez sigue en el mismo sitio que el 23 de julio. "Bajo el ala del señor Clavijo y el señor Feijoó. Cómodo, tranquilo y vacío de propuestas. Utiliza la inmigración para enfrentarse al Gobierno de España, pensando que así tendrá redito electoral, y mientras intentando hacer un relato que nada tiene que ver con la realidad".

En este sentido, también le recordó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que el "gran incumplidor" de la Agenda Canaria se sienta a su lado, y le pidió que no se comporte como el mejor militante del PP.

La presidenta del Grupo Socialista le pidió al líder del PP en Canarias que aproveche la visita de Alberto Núñez Feijóo a Canarias estos días para decirle que las visitas "están bien, pero que lo que necesitamos son más síes en el Congreso de los Diputados, que los votos rojos deben ser verdes por el bien de Canarias".

"El problema es cuando los niños y niñas pasan a un segundo plano porque lo importante aquí es estar en contra de Pedro Sánchez, y lo verdaderamente preocupante es que el presidente de Canarias, que debería estar por el interés general, le compre el discurso para salvarse él", afirmó Fierro.