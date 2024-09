David Toledo: "El PSOE canario aplaude a Sánchez mientras le pone la alfombra a Cataluña y oculta el drama que se vive en las islas"

Canarias/ El presidente de Coalición Canaria en el Parlamento ha pedido al PSOE que sea valiente y deje de reprochar al Gobierno de Canarias "lo que son incapaces de exigir al Gobierno central". El presidente del Grupo Nacionalista Canario (CCa), David Toledo Niz, ha preguntado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, qué opinión le merecen las políticas desplegadas en África occidental por parte del Estado y la Unión Europea.



En el transcurso del Pleno del Parlamento de Canarias, Toledo ha puesto en valor "el trabajo de las miles de personas que cada día dan lo mejor de sí para gestionar el drama humanitario de la inmigración que estamos afrontando solitario en esta tierra".

Asimismo, ha criticado al PSOE y al ministro Torres por decir que "es el Gobierno de España y no el PP el que está haciendo algo por Canarias". En este sentido, se ha dirigido al grupo socialista para recriminarles que "tengan vergüenza y no se apunten un mérito que no les corresponde".

Según el presidente del Grupo Nacionalista Canario, "si el Gobierno de España hubiese querido solucionar el problema de la distribución de menores, ya lo habría hecho". Por ello, ha recordado que el Gobierno de Sánchez nunca ha pedido permiso ni al PP ni a ninguna formación política para aprobar un decreto.

David Toledo ha acusado al PSOE de ser cómplice de la inacción, "y de seguir aplaudiendo a Sánchez mientras le pone la alfombra a Cataluña y trata de ocultar el drama que se vive en las islas". En esta línea, ha pedido al PSOE que sea valiente y deje de reprochar al Gobierno de Canarias "lo que son incapaces de exigir al Gobierno de Sánchez".

El presidente del Grupo Nacionalista en el Parlamento recordó la visita de Pedro Sánchez a Senegal, Gambia y Mauritania y lamentó el escaso compromiso del Gobierno central para contribuir al desarrollo de estos países. Tanto es así, aseguró Toledo, que solo pudo sacar pecho del proyecto "Tierra firme" del Gobierno de Canarias.

Toledo también ha mostrado su preocupación por el hecho de la presidenta de la Comisión Europea haya anunciado la creación por primera vez de una cartera para nombrar a un comisario para el Mediterráneo, "otra vez la prioridad volverá a ser el Mediterráneo y otra vez se olvidan de Canarias", añadió. Y apeló a la necesidad de que "ni España, ni la Unión Europea nos sitúe en un segundo plano".

Por su parte, el presidente Clavijo ha adelantado que el Gobierno de Canarias ha solicitado su participación en el Comité de las Regiones, también iremos a Malta para hablar de inmigración y hemos pedido una reunión con la presidenta de la Comisión porque entendemos que Europa no puede estar ajeno a este drama humanitario.

Asimismo, Clavijo ha reivindicado que se haga la tarea en casa, "España tiene que decidir su política migratoria, saber qué quiere hacer y para eso hay que alcanzar un acuerdo de país". Según el presidente de Canarias, "es inentendible que el Gobierno de España no llegue a un acuerdo sobre este asunto, esperemos que el Consejo de Ministros de hoy marque el camino para que en las próximas semanas podamos tener esa reunión".