IUC exige la dimisión de Bermúdez por inacción ante la crisis habitacional de Santa Cruz

Canarias/ La formación denuncia que el alcalde de la ciudad prioriza excusas políticas frente a las necesidades de vivienda de la ciudadanía, rechazando declararla zona tensionada para contener los precios del alquiler.

Izquierda Unida Canaria (IUC) expresa su rotundo rechazo a la decisión del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de no solicitar la declaración del municipio como zona tensionada, a pesar de que un informe técnico encargado por el propio Ayuntamiento confirma que la capital cumple con los requisitos establecidos en la Ley Estatal de Vivienda. Para la formación, esta negativa es un claro ejemplo de irresponsabilidad e inacción política frente a una de las crisis habitacionales más graves que ha enfrentado Canarias en las últimas décadas.



"No se entiende que, con herramientas legales disponibles para aliviar la presión de los alquileres en una ciudad donde el acceso a la vivienda es una odisea para la mayoría de las familias trabajadoras, el alcalde opte por mirar hacia otro lado," señala Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC. "Santa Cruz no necesita excusas, necesita soluciones, y está claro que Bermúdez no está dispuesto a ofrecerlas."

El informe encargado por el Ayuntamiento detalla que Santa Cruz de Tenerife cumple con los criterios para ser considerada zona tensionada: la carga del alquiler y los suministros básicos supera el 30% de los ingresos medios de los hogares, y el aumento acumulado de los precios del alquiler excede en al menos tres puntos el crecimiento del IPC regional. Sin embargo, el alcalde ha decidido no actuar, argumentando que la regulación de precios podría reducir la oferta de viviendas, a pesar de que ejemplos en otras comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Euskadi y Asturias demuestran lo contrario.

"La crisis habitacional no puede ser un juego político. No se trata de teorías, sino de realidades, la gente está destinando la mayor parte de sus ingresos para tener un lugar donde vivir" enfatiza Tamayo. "Mientras otras administraciones están remando en la dirección correcta, Bermúdez prefiere cruzarse de brazos y dejar que el mercado siga dictando precios inasumibles y es por eso, que debe dimitir inmediatamente"

| Nota de prensa

En lugar de aprovechar la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler en una de las ciudades más afectadas por la emergencia habitacional, el alcalde apuesta por soluciones que a todas luces son insuficientes, como la construcción de viviendas públicas que tardarán años en estar disponibles. Además, las medidas anunciadas, como la baja presión fiscal en el impuesto a la construcción, no abordan de manera inmediata la situación desesperada que enfrentan miles de familias.

Desde IUC también se subraya la necesidad de atender a la juventud, uno de los colectivos más afectados por la crisis de vivienda. Según el último observatorio del Consejo de la Juventud de España, solo el 14,8% de los jóvenes logra emanciparse debido a los elevados precios del alquiler. "En una democracia como la nuestra no puede ser aceptable que la juventud tenga que destinar más del 100% de sus ingresos para vivir de forma independiente," añade Tamayo.

Izquierda Unida Canaria insta al Ayuntamiento de Santa Cruz y a su alcalde a reconsiderar su postura y a solicitar de inmediato la declaración como zona tensionada. Esta medida, que ya ha demostrado su efectividad en otras regiones, podría aliviar la carga económica de miles de familias, garantizando un acceso más equitativo a la vivienda.