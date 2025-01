Carmen Peña (Drago) sobre FITUR: "mintieron a Canarias descaradamente cuando dijeron que habían entendido el mensaje del 20A"

Canarias/ Drago Canarias lamenta que el Gobierno de Canarias continúe apostando por el modelo turístico de masas y gastando millones en fomentar la llegada de turistas a las islas.

Año tras año, el archipiélago bate el récord de llegada de turistas, sin embargo, las estadísticas de bienestar de la sociedad canaria no hacen más que empeorar.

Drago Canarias alerta sobre la inacción del Gobierno de Canarias con respecto a las demandas de la sociedad civil en cuanto a diversificación del modelo productivo y protección del territorio, expresadas masivamente en las manifestaciones del 20 de abril y del 20 de octubre.

Tal y como relata la Portavoz Nacional de Drago Canarias, Carmen Peña, "el Gobierno de Canarias mintió descaradamente a la ciudadanía cuando dijo que había entendido el mensaje del 20A y que las cosas tenían que cambiar", y añade que "la prueba está en que hoy vuelven a FITUR con el único objetivo de continuar atrayendo turistas bajo la falsa bandera de la sostenibilidad y el crecimiento económico".

"En 2023 superamos los 16 millones de turistas, récord, y en 2024 alcanzamos casi los 18 millones, otro nuevo récord; con un aumento del 8,8 % en el número de vuelos que llegaron a Canarias, más de 410.00, una auténtica barbaridad", indica Peña, "pero las estadísticas de pobreza de la población canaria continúan siendo terroríficas, con un 33,8 % de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social", lamenta.

En declaraciones recientes, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, defendió que Canarias llega a FITUR con "un aumento significativo en el gasto turístico", una cuestión que Peña ve "especialmente preocupante", ya que de ser cierto el dato, "ese aumento del gasto turístico se lo está embolsando alguien, y no es la sociedad canaria".

"Esto puede resultar incómodo para muchas personas y sectores económicos, pero el único turismo sostenible es el turismo que decrece", prosigue la Portavoz Nacional de Drago Canarias, y hace hincapié en que "rozando los 18 millones de turistas anuales, en un territorio tan limitado como el nuestro, sin casas para alquilar y con la vivienda vacacional saliendo como setas en otoño, no tiene sentido promulgar un turismo ecosostenible invirtiendo millones de dinero público en una feria internacional para atraer más y más turistas".

Precisamente el sector de la vivienda y la búsqueda de soluciones para la crisis habitacional "serían una mejor forma de invertir esos millones", defiende Peña, y añade que "Canarias lidera el Estado en concentración de viviendas en manos de grandes propietarios, doblando la media estatal y situándose en un 8,2 %, y el hecho de que continuemos promocionándonos internacionalmente mientras la población local no puede permitirse acceder a una vivienda, lo único que favorece es nuestra expulsión".

Asimismo, la Portavoz Nacional recordó que "en un mundo cada vez más globalizado, ¿de verdad hace falta continuar invirtiendo millones para que la gente nos conozca? ¿o tal vez solo se esté favoreciendo la masificación" y pone los ejemplos de espacios naturales como "el Roque Nublo o el barranco de Masca, que se masifican, se restringe su acceso y al final el que desiste, o se ve obligado a dejar de visitarlos, es el canario o canaria".

Por último, Peña también quiso poner el acento sobre el videojuego "Find the seasouls" que ha desarrollado recientemente el Gobierno de Canarias, y que a su entender "trata de inculcar en las generaciones más jóvenes la promoción de las islas", evidenciando el proyecto que tiene Coalición Canaria para las islas y su población joven, "seguir dependiendo de un turismo masivo y voraz que nos mantenga en la servidumbre hacia los visitantes".