Alicia Álvarez denuncia que el rechazo del PP al decreto del Gobierno es un "auténtico destrozo" a Canarias "con apoyo de Fernando Clavijo y CC"

Tenerife/ La diputada socialista por Santa Cruz de Tenerife, Alicia Álvarez, ha desgranado hoy las consecuencias que tendrá para la ciudadanía de las Islas el voto del Partido Popular en contra de convalidar el Real Decreto 9/2024 en el Congreso de los Diputados, lo que ha tumbado la revalorización de las pensiones, contributivas y no contributivas, la subvención al transporte púbico, la mejora del Ingreso Mínimo Vital, millones de euros en ingresos a cuenta para financiar los servicios de la Comunidad Autónoma o el paquete de medidas para la reconstrucción de La Palma. "Es un verdadero destrozo para Canarias. No me explico cómo Fernando Clavijo puede mantener en su Gobierno a quienes traicionan a los canarios y a las canarias", ha explicado Álvarez.