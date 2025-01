Drago señala al Ayuntamiento de Las Palmas por la gestión del Carnaval: "parece que solo saben dar contratos a dedo"

Gran Canaria/ Tras quedar desierta la licitación para el montaje del escenario a menos de un mes de los Carnavales, el Consistorio Municipal decidió finalmente otorgar el contrato a dedo.

La organización de los Carnavales corresponde a la Sociedad de Promoción, que acumula dos denuncias por presunta prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.



Esta nueva polémica viene precedida por el traslado del Carnaval desde el Estadio Insular y por la coincidencia de la cabalgata con la manifestación del 8M.

Drago Canarias señala la nefasta gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a la organización del Carnaval, que finalmente se vio obligado a otorgar un contrato de urgencia a dedo para tratar asegurar que el escenario en el parque de Santa Catalina esté listo para el inicio de las fiestas.

La portavoz de Drago Canarias en la capital grancanaria, Mar Domínguez, no entiende cómo se ha podido "dejar para última hora la contratación de algo tan importante como el escenario del Carnaval" y explica que "no se trata únicamente de que la licitación del montaje y acondicionamiento de la zona quedara desierta a menos de un mes, sino que finalmente han tenido que adjudicarla de manera negociada y sin publicidad".

"Aunque tampoco nos extraña esta forma de trabajar —prosigue Domínguez—, teniendo en cuenta que la organización de los Carnavales corresponde a la Sociedad de Promoción, esa que adeuda casi 5,5 millones de euros y que acumula varios presuntos casos de corrupción por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos".

Asimismo, Domínguez relata que "existen empresas colaboradoras de la Sociedad de Promoción que presuntamente se llevaron cerca de un millón de euros del total del presupuesto de la entidad" y recuerda que "esto hizo que dimitiera un concejal del PSOE y varios cargos directivos de la Sociedad de la Promoción que, obviamente, también son del PSOE".

Por otro lado, Domínguez afea la postura de la alcaldesa, Carolina Darias, sobre la ubicación de los mogollones, ya que recientemente trató de apaciguar las críticas asegurando que todo estaba previsto y planificado, pero la realidad es que "a día de hoy no tenemos una ubicación concreta y exacta para la celebración del Carnaval de noche".

Este nuevo giro en la planificación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria viene precedido por el cambio de ubicación desde el parque del Estadio Insular hacia el parque de Santa Catalina, ya que de haberse celebrado en el primer emplazamiento estaba prevista una tala de árboles y hubiera supuesto "la desaparición de una de las pocas zonas verdes de la ciudad", señaló la portavoz municipal de Drago Canarias.

Además, tal y como explica Domínguez, "previamente el Carnaval también fue noticia por la ocurrencia del Ayuntamiento de hacer coincidir la cabalgata con la manifestación del 8M, una superposición de fechas que también denunciamos y que gracias al empuje de la sociedad civil se pudo revertir".

La información sobre la adjudicación del contrato del montaje del escenario y acondicionamiento del entorno del parque de Santa Catalina de manera negociada y sin publicidad fue publicada en la jornada de ayer, miércoles 22 de enero, por el periódico Atlántico Hoy. El importe del contrato asciende a 264.856,82 euros y según la resolución publicada el 21 de enero de 2025.