Torres: "A esta tierra le va bien cuando el PSOE gobierna"

El reelegido secretario general de PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presentado este domingo su nueva ejecutiva regional como clausura del 15º Congreso Regional, que se ha desarrollado en el complejo Magma Arte y Congresos, en el municipio Adeje, Tenerife, donde ha destacado el trabajo de todas las personas que han hecho posible este congreso, así como el cometido de la nueva Ejecutiva regional, que será el de "continuar trabajando duro para seguir ganando elecciones".

En la nueva dirección, paritaria y formada por 54 personas en representación de toda la estructura territorial y local del partido en el Archipiélago, continúan entre otros la secretaría de Organización, Nira Fierro, y las vicesecretarias Elena Máñez y Rosa Bella Cabrera, así como el presidente José Miguel Rodríguez Fraga y el adjunto a la secretaría de Organización, Manuel Fumero. Entre las novedades, Roberto García en la secretaría de Coordinación Estratégica; Augusto Hidalgo, como secretario de Coordinación Insular, o Anselmo Pestana, al frente del área de Coordinación Territorial.

Torres ha destacado que el PSOE hace propuestas para que "esto camine" y para que avance el Gobierno de Canarias: "No utilizamos la política para el ataque personal. No utilizamos el insulto en el Parlamento de Canarias. Qué distinto es esa oposición a la oposición de quien no supo perder porque perdió al gobierno, aunque ganara las elecciones. Y por tanto, desde aquí, desde Canarias, desde esta región ultraperiférica, le decimos al señor Feijóo que aprenda de nosotros, que la política es para ser útil, para ayudar a la gente, para hacer propuestas que mejoren el que tengamos menos desempleo y más derechos".

Para el secretario general de los socialistas canarios, la política "no consiste en insidiar, calumniar, difamar o utilizar lo peor de cualquier cosa, el bulo, la mentira y el engaño para intentar destruir al rival político. Y no solamente destruirlo en lo político, sino en todas las facetas de la vida". En este sentido, le deseó al presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "todo el ánimo, toda la fuerza, porque sé lo que eso significa".

"Tenemos nuestra fortaleza presente a nuestro lado, aunque no se les vea, que es hasta el último militante de nuestra organización y a la gente de bien. Y eso es fundamental para seguir caminando. Ahí no nos van a tumbar. Por eso, por Canarias, más PSOE", ha resaltado.

Torres ha recordado los cuatro años del Pacto de las Flores: "Dejamos datos de desempleo que no habíamos conocido nunca antes, que los habíamos bajado, de prosperidad y también de relación con el Gobierno de España, consiguiendo los mayores hitos y logros. ¿Cómo? Con un verdadero modo canario de negociar las cosas, de entender que había que buscar acuerdos frente a la bronca que otros siempre tienen y persiguen".

"Esta semana que termina en el Congreso de los Diputados, la derecha fue capaz, junto a la ultraderecha, de tumbar un decreto en el que había una subida de las pensiones, mejoras sociales, ayuda para la DANA en Valencia, ayuda para los palmeros y palmeras, transporte gratuito. Y solo lo hicieron para infringir una derrota al Gobierno. Pero lo que estaban haciendo es infringir una derrota a la sociedad, a los más desfavorecidos, a los que más precisan. Y eso no es la política, y lo digo con claridad. ¿Cómo se puede votar contra la mayoría social?".

"¿Cómo puede votar un partido que está en el Gobierno de Canarias contra las cosas importantes para Canarias? El PP lo hace. Y su socio se lo permite. Y eso no es defender a Canarias, eso no es defender a Canarias", ha añadido.

"Como hizo Jerónimo Saavedra, que ganó en una, en dos y en tres ocasiones las elecciones en Canarias, nosotros la hemos ganado en una, en dos y la ganaremos en el año 2027 por tercera vez. Y ese día, cuando regresemos al Gobierno de Canarias, seguiremos haciendo las cosas que hicimos cuando estuvimos en ese gobierno, estaremos al lado de la mayoría social", finalizó.

Pedro Sánchez: "Me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres"

El presidente y secretario general federal, Pedro Sánchez, ha iniciado su intervención con una enérgica defensa de Ángel Víctor Torres: "Tengo que decirlo de manera alta y clara, yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres, lo soy, incondicionalmente. Es un político comprometido, es un político trabajador, es un político sensible, solidario con aquellas causas que merecen la pena, es un político ejemplar, lo repito, ejemplar. Y es un político imbatible, por eso le temen a Ángel Víctor y por eso tratan de difamarlo. Injustamente, con mentiras y con bulos, pero quiero que sepas, Ángel Víctor, que no solamente tienes al socialismo canario contigo, tienes al socialismo de toda España defendiendo tus causas porque son las causas de la mayoría social de Canarias y de España. Ángel Víctor es uno de los mejores ministros que tengo en el Gobierno de España", ha señalado.