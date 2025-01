Reducir en casi 3 millones el gasto en fiestas: la principal propuesta de Drago para los presupuestos de La Laguna

La Laguna/ Drago Verdes Canarias defenderá un total de 11 enmiendas para reubicar más de 6 millones de euros procedentes de Fiestas, Turismo y Alcaldía y Órganos de Gestión.

Con estas reasignaciones se pretenden abordar algunas de las grandes problemáticas del municipio, como la falta de vivienda o la escasa inversión en materia sociosanitaria.



"La Laguna no se merece un alcalde al que ya se le conoce como el alcalde fiestas", sostiene la concejala de Drago Verdes Canarias, Carmen Peña.

Drago Verdes Canarias presentó hasta once enmiendas a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de La Laguna para 2025, con detracciones de tres áreas que a criterio de Drago están sobrefinanciadas: Fiestas, Turismo y Alcaldía y Órganos de Gestión; esta última, debido a la subida del gasto político que se autoadjudicó el Equipo de Gobierno liderado por el PSOE al comienzo del actual mandato.

El Pleno en el que se votarán los presupuestos tendrá lugar en la jornada de hoy, jueves 30 de enero, y los concejales de Drago Verdes Canarias defenderán la reducción de 2,95 millones en la partida de Fiestas, 1,77 millones en la de Alcaldía y Órganos de gestión y 1,3 millones en la de Turismo.

En total, se estarían reubicando 6,02 millones de euros, que irían destinados a medidas de distinto calado para, principalmente, hacer frente a la crisis de vivienda, aumentar los recursos destinados al bienestar social, apostar por la movilidad sostenible y tratar de recuperar la actividad agraria; entre otras cuestiones.

Sobre esta cuestión, la concejala de Drago Verdes Canarias, Carmen Peña, destacó que "el principal objetivo de nuestro grupo municipal con la presentación de estas enmiendas es alcanzar una distribución más justa y equitativa de los fondos municipales en la construcción de un municipio mejor para todas las personas que vivimos aquí" y puso de relieve que "La Laguna no se merece un alcalde al que ya se le conoce como el alcalde fiestas".

Por otro lado, Peña quiso destacar algunas propuestas de especial interés, como "la inversión en fiscalizar el alquiler vacacional fraudulento, especialmente el de grandes propietarios" o la "fuerte apuesta en inversión sociosanitaria, que recibiría una inyección de hasta un millón de euros".

Apuesta decidida por la vivienda

Una de las propuestas más ambiciosas es la creación de una oficina municipal de mediación para un alquiler asequible. Se financiaría a través de un millón de euros procedentes del área de Turismo y su objetivo sería la intermediación y el asesoramiento a personas que se encuentren en búsqueda de un alquiler, priorizando los alquileres a precios razonables.

Otra de las realidades que trata de abordar Drago en sus enmiendas es la del alquiler vacacional fraudulento. Para ello, se propone detraer 200.000 euros del área de Alcaldía y Órganos de gestión y otros 400.000 del área de Fiestas para perseguir este fraude, especialmente en el caso de fondos de inversión.

Asimismo, sobre el tema de ayudas al alquiler, se plantea la reubicación de 1,2 millones de euros procedentes de Fiestas que irían destinados a Bienestar Social y Calidad de Vida, el área encargada de este tipo de ayudas y que ha sufrido notables recortes durante las últimas legislaturas.

Inversión en salud y bienestar social

En este ámbito, se propone una reasignación mayoritaria de un millón de euros procedentes de Alcaldía y Órganos de gestión para el aumento de la inversión sociosanitaria en el municipio, dados los problemas sociales crónicos de muchos barrios de La Laguna y la saturación de los servicios sanitarios supramunicipales, especialmente el Hospital Universitario de Canarias.

Y a su vez, se plantea la detracción de una partida relativamente corta del área de Fiestas, 150.000 euros, que irían destinados al Organismo Autónomo de Deportes para la instalación de parques de calistenia en distintas zonas del municipio y favorecer un estilo de vida saludable, especialmente entre la población joven.

El municipio para las personas

Con respecto a movilidad sostenible, se pretende reubicar un millón de euros de Fiestas y 500.000 euros Alcaldía y Órganos de gestión hacia Obras e Infraestructuras. La primera partida para impulsar la generación de carriles bici en el municipio y la segunda partida para continuar desarrollando zonas peatonales.

Por su parte, en cuanto a transporte público se defenderá la reasignación de 300.000 de Turismo para Seguridad Ciudadana, con el objetivo de aumentar los horarios y frecuencias de guaguas nocturnas en la comarca nordeste, que por su ubicación geográfica requiere de mayores recursos en esta materia.

Fomento del desarrollo rural

Para finalizar, Drago Verdes Canarias plantea la utilización de 70.000 euros procedentes Alcaldía y Órganos de Gobierno para aumentar la financiación y publicidad del programa municipal Banco de Tierras y 200.000 euros de Fiestas para la ampliación y mejora del programa municipal de Huertos Urbanos.