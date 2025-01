Fierro: "No puede ser que el PP sea el último siempre en sumarse a las políticas de la mayoría, cuando no les queda más remedio"

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha manifestado este jueves en Santa Cruz de La Palma que "ni Canarias ni España pueden contar con el PP", tal y como "ha demostrado una y otra vez" esta formación política, la última de ellas, esta misma semana, con el paquete de medidas sociales que ha planteado el Gobierno de España vía decreto. "No puede ser que sean los últimos siempre en sumarse a las políticas de la mayoría", ha criticado.

El decreto recoge "algo tan importante como la revalorización de las pensiones, las ayudas a La Palma o la prórroga del transporte gratuito". Aún así, el Partido Popular sólo ha confirmado su apoyo cuando "se ha visto en la obligación, arrastrado por la mayoría parlamentaria", que ha dicho sí al acuerdo.

Acompañada por el secretario insular y Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y del senador socialista por la isla de La Palma y miembro de la Ejecutiva federal socialista, Kilian Sánchez San Juan, Nira Fierro ha pedido a la formación de Núñez Feijóo y Manuel Domínguez que haga "una reflexión sobre su papel en la política de este país", pues "no puede ser que sean los últimos siempre en sumarse a las políticas de la mayoría".

"Está claro que nunca han creído en este modelo social y para la mayoría", ha lamentado, y por ello "están en el cuanto peor, mejor". "Piensan que votando en contra del decreto pueden tumbar al gobierno y al presidente Pedro Sánchez, pero lo único que hacen es generar frustración en la sociedad. Lamentablemente, éstas son las derechas que tenemos en este país", ha dicho.

"Lo estamos viendo también con la situación migratoria que vive Canarias", ha continuado diciendo la secretaria de Organización socialista: "A hora de la verdad jamás ponen sus votos a disposición de la mayoría". Una posición constructiva y responsable que en la actualidad solo la garantiza el Partido Socialista: "Seguiremos transformando este país, buscando votos, como ha dicho el presidente Sánchez, hasta debajo de las piedras. Legislando para la mayoría, para los pensionistas, para la gente de La Palma, para los afectados por la DANA, para todo el mundo y cueste lo que nos cueste".

"Trabajamos para la mayoría social, hay otros que están haciendo lecturas electorales intentando tumbar al gobierno de España que ha demostrado en esta última semana fortaleza, rumbo claro y rumbo fijo, que no es otro sino el de la mayoría social de este país", ha concluido.

"La coalición negacionista no tiene ningún tipo de credibilidad"

Por su parte, Anselmo Pestana ha apuntado que es "una gran noticia" que el Gobierno cuente ya con los apoyos necesarios para sacar adelante la revalorización de las pensiones, la continuidad del transporte gratuito o las ayudas para La Palma. "Son un colchón, un escudo social muy importante para nuestro país, pero también, concretamente, para la isla de La Palma, Los consenso son difíciles de trabajar pero lo hemos conseguido. Ahora, en la votación final, que cada partido también se retrate".

Kilian Sánchez también ha valorado que "la coalición negacionista del Partido Popular y Vox ha demostrado una vez más que no tiene ningún tipo de credibilidad en nuestro país". "Cuando nos hace falta en este país no están y cuando su voto ya no es decisivo, dicen que sí van a estar al lado de las personas que más lo necesitan, como pueden ser los pensionistas".

El senador palmero ha subrayado: "Este real decreto que sí contempla las medidas de reconstrucción de La Palma, lo que no contempló la moción presentada del Partido Popular en el Senado, nos da un claro ejemplo de compromiso del presidente Pedro Sánchez y del ministro Ángel Víctor Torres con esta isla".