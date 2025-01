Nueva Canarias lamenta que PP y CC le "abran la puerta" a la extrema derecha en Arona

Arona/ Correa anuncia una oposición responsable, poniendo en el centro los intereses del municipio frente a las políticas de las dos derechas y la ultraderecha.

El portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en Tenerife, Valentín Correa, mostró su preocupación por la irrupción de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Arona con la incorporación de los dos concejales de Vox al grupo de gobierno de Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), tras la ruptura del anterior pacto que supuso el cese de los cuatro ediles de Más por Arona.



El presidente de NC-BC, Román Rodríguez, destacó que el canarismo progresista es el único grupo en el Parlamento canario que ha establecido un "cordón sanitario" contra el totalitarismo de Vox. Reprobó que CC se haya saltado sus propias líneas rojas frente al discurso y estrategias de la ultraderecha como en la respuesta dada a la crisis humanitaria en Canarias por los menores migrantes no acompañados. Rodríguez apeló a trabajar por la "máxima unidad" en el permanente compromiso con la libertad y los valores democráticos frente a cualquier tipo de tentación totalitaria.

Valentín Correa recordó que la política en Arona "vuelve a fracasar" con la ruptura del pacto. El hecho de que PP y CC le hayan abierto las puertas del gobierno a la ultraderecha, según NC-BC de Tenerife, es un claro síntoma de que "lo último que les interesa son los vecinos, los principios, la defensa de los derechos fundamentales, los servicios públicos y programas políticos a través de los cuales piden la confianza de los electores".

Defendió Correa la "dignidad, el respeto, las ideas y los valores" ante los que tratan de imponer sus "intereses personales para mantenerse en el sillón a cualquier precio", algo que "está dejando nuevamente por los suelos" la imagen de Arona. Los mismos que ponen en grave riesgo el avance de los derechos sociales y humanos, los servicios públicos y un modelo sostenible para que, al quinto municipio por población de Canarias y motor de la socioeconomía del sur de Tenerife, "no lo sigan llevando a la deriva", observó.

La alcaldesa, Fátima Lemes, con su nuevo grupo de gobierno municipal (PP,CC y Vox), según NC-BC, actúa de forma "totalmente ajena" a la realidad. La improvisación, según Valentín Correa, es la seña de identidad, así como la apuesta por un "insostenible" modelo desarrollista. Características que se habían convertido en la tónica general, y que se verán impulsadas, de una forma "mucho más preocupante, frenando el avance" hacia un modelo socioeconómico más sostenible para Arona, que evite el "colapso" hacia el que se dirige indefectiblemente el sur de Tenerife, denunció Correa.

"No se habría llegado a esta situación si hubieran antepuesto el interés general a los personalismos" algo que, según Correa, compromete seriamente el funcionamiento de un gobierno en minoría. Destacó el dirigente canarista tinerfeño que, desde el principio del mandato, el concejal de NC-BC en el Ayuntamiento de Arona, Nauzet Fariña, ha defendiendo el impulso de los servicios públicos, el acceso a la vivienda en un municipio donde la situación es "caótica" y la mejora de la movilidad ante el colapso del tráfico terrestre en el puerto de Los Cristianos.

También la renovación de los centros educativos públicos, las inversiones en el ciclo del agua ante la declarada emergencia hídrica, un "verdadero" hospital del Sur, fortalecer los servicios sociales y la defensa de los derechos de los más vulnerables, los colectivos LGBTIQ+ y la lucha para la erradicación de la violencia machista, "gravemente amenazado ante las políticas negacionistas que la ultraderecha quiere imponer", criticó el portavoz insular.

Correa reafirmó el compromiso de Nueva Canarias Bloque Canarista, desde la unidad de acción de progreso, "en seguir desempeñando una política responsable" para que los asuntos que afectan a la ciudadanía "siempre estén en el centro, con nuestro programa y principios, poniendo siempre por delante la defensa de los intereses de las personas y los derechos fundamentales, desde el respeto y diálogo".

