El PSOE lamenta el voto en contra del Gobierno de CC y PP para aumentar en diez millones de euros el presupuesto de las universidades públicas canarias

López Landi presentó una moción socialista en la que se solicitaba, entre otras medidas, aumentar el presupuesto en al menos cinco millones de euros a cada universidad pública canaria en el actual ejercicio presupuestario, con el objetivo de paliar el déficit estructural y garantizar su correcto funcionamiento, y que fue rechazada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno canario.

También se rechazó la propuesta para consolidar estos recursos en el tiempo, asegurando que el futuro Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2026 mantenga, al menos, el 100% del incremento presupuestario otorgado en el ejercicio anterior una vez incorporados los diez millones de euros.

En este sentido, criticó que este Gobierno sea capaz de "racanear" cinco millones de euros para cada universidad con la peor ejecución presupuestaria en los últimos 15 años, dejando de ejecutar 1.285 millones de euros en 2024. "Frente a las reivindicaciones de las universidades públicas canarias para contar con financiación suficiente, estabilidad y planificación, este Gobierno lo único que les ofrece es incertidumbre, retrasos y abandono".

La moción socialista incluyó también otro punto que fue aprobado, y que supuso arrancar el compromiso del Parlamento canario para para dar máxima prioridad al contrato programa, que proporcione estabilidad financiera y un marco plurianual adecuado para el sostenimiento de las dos universidades públicas.

Para López Landi, mientras "todo esto ocurre", el sistema de las universidades privadas crece. "En 2024, se aprobaron 81 nuevas titulaciones, 55 de ellas para universidades privadas, y además se ha autorizado una quinta universidad privada sin garantias. Este Gobierno lo que demuestra es que ha optado por facilitar lo privado mientras asfixia lo público".

"Los compromisos estructurales siguen sin cumplirse. Sin contrato-programa, sin decretos, sin planificación y una estructura sin acción, no es eficacia. Este Gobierno no está cumpliendo con la ley, que exige financiación estable, plantillas aseguradas, investigación reforzada y un sistema ordenado. Canarias no está cumpliendo y el sistema se deteriora", alertó.