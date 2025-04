Drago propone limitar los vehículos turísticos en Anaga y priorizar el acceso de las personas residentes

Tenerife/ Se trata de la segunda iniciativa sobre este tema presentada por Drago Verdes Canarias en La Laguna, la primera fue rechazada por PSOE, Coalición Canaria, PP y Vox.

Carmen Peña, concejala de Drago Verdes Canarias: "si la presión sobre el territorio es causa de la actividad turística, las medidas deben ir orientadas hacia los turistas, no estamos en contra de ellos sino a favor de una regulación de los espacios naturales que los proteja y proteja a la población local".



Drago Verdes Canarias volverá a presentar ante el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna una moción para limitar el acceso de vehículos privados de uso turístico al Parque Rural de Anaga, así como para priorizar el acceso de la población residente dado el contínuo incremento de la presión turística sobre el espacio natural y las quejas vecinales.

Además de estas dos medidas, también se propone la creación de un estudio con métricas cuantificables que permita la toma de decisiones, la redacción de una ordenanza municipal para la regulación del transporte público municipal en Anaga o la creación de una mesa de trabajo.

Carmen Peña, concejala de Drago Verdes Canarias y proponente de la moción, explicó que "hace ya más de un año presentamos una iniciativa muy similar y fue rechazada por el Equipo de Gobierno de PSOE y Coalición Canaria, además de PP y Vox" y recordó que "a los partidos que han gobernado y gobiernan Canarias se les llena la boca hablando de proteger nuestros espacios naturales, pero cuando se trata de adoptar medidas valientes se echan para atrás".

"Si la presión sobre el territorio es causa de la actividad turística, las medidas deben ir orientadas hacia los turistas, no estamos en contra de ellos sino a favor de una regulación de los espacios naturales que los proteja y proteja a la población local", recalca la concejala.

En este sentido, Peña comentó que "nos llegan denuncias de vecinos y vecinas que no pueden coger la guagua para ir a su casa porque va llena de grupos de turistas, o imágenes de vehículos de alquiler aparcados en zonas prohibidas, encima del propio Parque" y afirmó que "desde Drago Verdes Canarias no vamos a mirar para otro lado mientras se sigan dando estas situaciones".

La propuesta será defendida en la sesión plenaria que tendrá lugar hoy, miércoles 9 de abril, y se trata de la segunda iniciativa de similares características presentada por la organización. La primera tuvo lugar en el mes de marzo del año pasado.

Acuerdos de la moción

La moción presentada por Drago Verdes Canarias propone, en primer lugar, el impulso de un estudio continuo y riguroso de las personas que visitan y hacen uso del Parque, con métricas cuantificables y bien definidas que permitan la toma de medidas específicas, diferenciando explícitamente entre población local, residentes y turistas; además de instar a todas las administraciones públicas canarias con competencias directas sobre la gestión de espacios naturales protegidos a asumir las diferencias intrínsecas entre turistas y población local y a tomar medidas que prioricen el acceso a las personas residentes dentro de los límites científicos y medibles que marque la conservación.

En segundo lugar, se solicita la creación por parte del Gobierno Municipal de los mecanismos e infraestructuras necesarias para limitar el acceso al Parque Rural de Anaga desde el municipio por parte de vehículos privados de uso turístico —como los vehículos de alquiler, los vehículos con licencia de vehículos turismo con conductor (VTC) o las excursiones de quads y boogies, entre otros—, estableciendo un cupo máximo diario que atienda a las condiciones de conservación del Parque.

En tercer lugar, de manera temporal y mientras estos mecanismos e infraestructuras se hacen efectivos, restringir en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento de La Laguna la circulación de vehículos privados de uso turístico durante los fines de semana, limitando a su vez el estacionamiento de los mismos durante toda la semana, así como instar al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al propio Ayuntamiento de La Laguna a facilitar el uso del transporte público dentro del Parque.

En cuarto lugar, se requiere la redacción de una ordenanza municipal para la regulación del transporte público municipal en Anaga, estableciendo restricciones y limitaciones para el uso del mismo por parte de empresas turísticas.

En quinto lugar, se insta al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a establecer restricciones específicas en competencia de transportes, en función de la sostenibilidad del Parque Rural de Anaga, a las empresas turísticas que hagan uso del transporte público con sus clientes, desarrollando acciones que limiten y sancionen el uso del transporte público de manera fraudulenta por estas empresas.

Y por último, la moción plantea la creación de una mesa de trabajo para vehicular las aportaciones del Ayuntamiento de La Laguna al próximo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga. Esta mesa deberá celebrar sus reuniones en los centros ciudadanos de Anaga y deberá contar con la participación abierta de los vecinos y vecinas de Anaga, la Universidad de La Laguna, los cuerpos de protección medioambiental y los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de La Laguna.

