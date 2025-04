El PSOE aboga por la implantación del impuesto turístico en Canarias como medida de "justicia social" que redistribuya la riqueza del turismo

En concreto, el Grupo Socialista aboga por la aplicación de un impuesto turístico que grave las estancias de visitantes no residentes con criterios progresivos y finalistas, sin perjuicio que pudiera ser modulado atendiendo a las realidades insulares.

El diputado socialista advirtió que en Canarias no falta riqueza, sino justicia, y recordó la huelga "histórica" convocada por el sector de la hostelería en las islas para esta Semana Santa. "No podemos mirar para otro lado, como algunos pretenden, mientras se agudiza un modelo turístico que genera cada vez más riqueza, pero que no revierte en la mayoría social de nuestras islas".

"No es justo y, por tanto, no es aceptable, que las cifras récord históricas para el sector turístico no se traduzcan en mejores condiciones y en mayor calidad de vida para las trabajadoras y trabajadores de nuestra tierra", añadió.

En este sentido, destacó los datos "que reflejan esta realidad", como que Canarias recibiese en 2024 casi 18 millones de turistas frente a los algo más de 15 millones en 2019, lo que lo que supuso una facturación de 24.000 millones de euros, un 50% más que en 2019.

También hizo mención a los ingresos por habitación disponible, que es el principal estándar del sector hotelero para medir su rendimiento financiero, los cuales alcanzaron en febrero de 2025 su máximo histórico: 134,75 euros por noche, cifra que supone un crecimiento del 55,1% en los últimos cuatro años.

Según Hernández, frente a esta bonanza empresarial, el contraste social es "desgarrador", ya que Canarias lidera el ranking nacional de salarios más bajos; el precio del alquiler ha subido más de un 22% en solo un año, y la vivienda en propiedad se ha encarecido un 10,4%.

El diputado socialista criticó las promesas del Gobierno canario para implantar medidas en este sentido, y resaltó que el propio presidente de Canarias reconociera el problema de redistribución de la riqueza que genera el sector turístico en el último Debate del Estado de la Nacionalidad sin que se haya tomado ninguna medida al respecto. "Palabras huecas que no han sido acompañadas de medidas, y es normal porque vincular la subida salarial a la productividad es como negar esa subida, y porque subir el IGIC a las estancias turísticas no sola entra en contradicción con lo prometido a los electores, sino que acabaría siendo pagado por toda la ciudadanía canaria".

Sin embargo, recordó que desde el Grupo Socialista se viene exigiendo medidas fiscales progresivas para cumplir con el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, que obliga a los poderes públicos a redistribuir equitativamente la riqueza conforme a criterios de justicia social, así como a fomentar el turismo sostenible.