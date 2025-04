Drago Canarias denuncia la turistificación del barranco de Masca, "solo el 7,1 % de los visitantes son canarios"

Carmen Peña, portavoz de Drago Tenerife: "es una vergüenza que las políticas de turistificación de los espacio naturales resulten en que los canarios tengamos restringido y de pago el acceso a nuestros espacios naturales".

Drago Canarias elaboró un informe a partir de datos oficiales del Cabildo de Tenerife para evaluar la presión turística que está sufriendo el caserío y el barranco de Masca —ubicados en el municipio de Buenavista, en Tenerife—. El informe arroja datos demoledores, como que tan solo el 7,1 % de las personas que visitan el barranco son canarias.

Desde octubre de 2021 —primera fecha con registros— visitaron el barranco de Masca 49.963 personas, de las que tan solo 3.545 eran residentes canarios, lo que equivale a un 7,1 %. Por su parte, en lo que va de año, desde el 1 de enero hasta el 1 de abril de 2025, la proporción es de 615 residentes canarios para un total de 7.822; un 7,86 %.

Sobre esta cuestión se pronunció la Portavoz de Drago Tenerife, Carmen Peña, destacando que "en Masca está ocurriendo lo mismo que en espacios como el Roque Nublo o Anaga, que los canarios ya no van a visitarlos porque están saturados y pensados para el turista" y añadió que "no hay mejor prueba de ello que las estadísticas, los canarios y canarias ya no bajamos el barranco de Masca, entre otras cosas, porque nos obligan a pagar en nuestra propia tierra".

En este sentido, Peña explicó que "aunque los tinerfeños estemos exentos de pagar, la realidad es que todo está tan enfocado al turista que al residente ya no le apetece visitar el barranco" y señaló que "la peor parte se la llevan los residentes canarios de otras islas, que tienen que pagar cuatro euros por la guagua, tres por la entrada y 25 por coger el barco de vuelta; para una familia de cuatro personas estamos hablando de 128 euros, una absoluta barbaridad".

"Esta es precisamente una de las cosas que más nos preocupa —prosigue Peña—, que la vuelta en barco sea de pago y obligatoria, porque volver caminando por el barranco hacia arriba está prohibido, lo que supone una clara discriminación muy clasista hacia la población canaria, que se ve obligada a pagar por caminar sus espacios naturales y encima no puede hacerlo libremente".

En este sentido, Peña hizo hincapié en que le parece "una vergüenza que las políticas de turistificación de los espacio naturales resulten en que los canarios tengamos restringido y de pago el acceso a nuestros espacios naturales".

Otra de las incongruencias de la regulación planteada por el Cabildo de Tenerife, destaca Peña, es "la prohibición de aparcar para las personas que van a hacer la excursión del barranco, pero no para quienes simplemente visitan el pueblo de Masca, que son quienes realmente están generando la presión en la carretera" y añade que "la gota que colma el vaso es que no exista ningún tipo de control sobre los vehículos de alquiler".

Asimismo, Peña recordó que "el próximo viernes 18 de abril entrarán en vigor las nuevas medidas de control por parte del Cabildo de Tenerife, que para nosotros son parches a una situación mucho más grave" y concluyó que "mientras no pongamos freno al turismo de masas y a los coches de alquiler y sigamos perjudicando al residente canario con respecto al visitante, la situación va a seguir igual".