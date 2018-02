Granadilla de Abona/ Ciudadanos (Cs) ha denunciado este lunes "el pésimo estado en el que se encuentra el sistema de canalización de aguas pluviales en algunos puntos del municipio de Granadilla de Abona", y prueba de ello, "son las inundaciones que se produjeron ayer por el temporal en El Médano o en El Cabezo". Al respecto, el portavoz municipal de Cs en Granadilla de Abona, Arquipo Quintero, ha señalado que "el deficiente sistema de canalización provocó que en el entorno de la Plaza Roja, en El Médano, se acumulase el agua de lluvia y se convirtiese el lugar en una auténtica 'piscina'".



"Lo mismo ocurrió en algunas zonas como El Cabezo, donde confluyeron las aguas pluviales con las fecales, dando lugar a la inundación de los bajos de varios edificios", ha indicado el edil de Ciudadanos.

Y ha añadido que "parece ser que no sólo es un problema del sistema de canalización", sino que "también probablemente de dejadez municipal en el mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado y de los imbornales en las zonas turísticas".

"El caso es que no hubo previsión, y por ese motivo, este domingo la zona sufrió un desbordamiento de la red e importantes inundaciones".

Por ello, y porque "El Médano es una de las zonas turísticas más importantes de la isla", Ciudadanos ha pedido que se adopten medidas, porque "no se puede permitir que se repitan situaciones como las inundaciones que se produjeron este domingo".

Por todos estos motivos, Quintero ha anunciado que preguntará en el próximo pleno municipal por "los motivos que han dado lugar a estos hechos", así como por "si las alcantarillas y los desagües en estas zonas se encontraban limpios y en condiciones para absorber el agua de lluvia".

"La situación no es nueva", ha manifestado el concejal de Cs, quien ha recordado que "cada vez que llueve de forma moderada se producen inundaciones en la zona". Por ello, ha exigido a la corporación local que "acometa una mejora urgente para evitar que cada vez que llueva se inunden estos núcleos turísticos".

