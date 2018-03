Todos los secretarios insulares han estado de acuerdo en que tienen que estar ya presentados unos Presupuestos para Canarias. Ángel Víctor Torres asevera que "el PSOE ya ha adelantado que Rajoy debe presentarlos, o si no, someterse a una cuestión de confianza. Desde el PSOE en Canarias le trasladaremos, entonces, qué necesitamos se incluyan en ellos para poder trabajar desde las islas"

Otro de los asuntos de máxima urgencia se centra en el convenio de carreteras por el que Canarias no puede seguir esperando , aunque PP y CC digan que la firma es inminente. "Todos los secretarios insulares han reivindicado la urgencia de infraestructuras en sus islas y es lamentable que el PSOE, que tuvo áreas de gobierno en Canarias y lo reclamó, que lo ha llevado a las instituciones donde gobernamos, y ahora en la oposición del Gobierno de Canarias, tenga como única respuesta el que hay que tener Presupuestos aprobados para que se produzca la firma. Es una mentira del gobierno central que cuenta con la complicidad de CC, que no exige con rotundidad la firma, y que ese convenio haya estado vigente a 1 de enero de 2018", manifiesta el secretario general.

Además, Ángel Víctor Torres comunicará a Pedro Sánchez, la necesidad presupuestaria de Canarias para convenios de carácter hidráulico, entre otros, por el carácter de ultraperificidad de las islas y su propio Régimen Económico y Fiscal.

Los representantes socialistas han compartido también la necesidad de que se derogue la Ley de Racionalización de la Administración Local aprobada por el Partido Popular, ya que, independientemente de la población que tengan unos municipios u otros, todos ellos tienen que poder cubrir las necesidades de las personas que peor lo pasan desde los propios ayuntamientos. "Nosotros enmendaremos cualquier ley que tenga que ver con los Servicios Sociales para que cualquier ciudadano o ciudadana, viva en municipios de cualquier población, tenga cubierto, desde su ayuntamiento, el acceso a los servicios básicos", manifestó Torres.

Por último, en cuanto a la reforma del Estatuto, todos los secretarios insulares y el secretario regional, coinciden en que debe hacerse desde el consenso, pero no están de acuerdo con la propuesta de reforma electoral en Canarias de CC, que consiste en incrementar tres diputados, uno por Gran Canaria, otro por Tenerife y uno más por Fuerteventura.

El PSOE no va a ser culpable del fracaso de la modificación de la reforma electoral, por lo que debe hacerse de inmediato, y le pedimos a CC una propuesta razonable, equilibrada, con fórmulas para que se autorregule el Parlamento y no suponga más gasto. "La propuesta de reforma electoral de Coalición Canaria, y así también lo consideran todos los secretarios insulares, es inaceptable; no basta con incrementar uno, más uno, más uno, pues esa propuesta no respeta la proporcionalidad ni la justicia que se demanda en nuestra tierra", asegura Torres.

Ángel Víctor Torres ha querido trasladar, y así se lo hará saber al secretario federal, Pedro Sánchez, que hay encuestas en Canarias, a las que el PSOE ha tenido acceso junto a otros partidos, que evidencian que en Canarias el PSOE, trabajando duro, va en el camino adecuado, sumando apoyos entre los ciudadanos y ganando voto a voto. Los datos a los que ha accedido el PSOE son mejores que los del inmediato pasado, y puede el PSOE Canarias llegar a ser no sólo la primera fuerza en votos, como ya lo fue en 2015, sino también en diputados en 2019.

"Es por este motivo por el que, quizá, haya partidos que se han puesto nerviosos y han activado mecanismos para debilitar al PSOE en Canarias, que tiene en su capacidad de gobierno y en su historia su baza; y ese será nuestro objetivo de futuro: que los canarios y canarias tengan en el gobierno de Canarias gobiernos como los que lideramos en instituciones canarias", concluyó