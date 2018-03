"Apostamos por lo público, ustedes no. Apostamos por las energías renovables, y ustedes no. Apostamos por una redistribución de la riqueza que genera el turismo, y ustedes defienden los intereses de las grandes empresas hoteleras, pues lo público les interesa en tanto en cuanto les sirva para sus intereses privados", espetó a Clavijo desde la tribuna de oradores.

En este sentido, consideró "curioso cómo los miedos que inyectaron contra Podemos se le han vuelto en su contra con el paso del tiempo", toda vez que es la formación morada "la que ha venido a este Parlamento a pedir algo tan revolucionario como que cumplan sus propias leyes".

"Somos quienes defendemos artículos de la Constitución de los que nadie se acuerda, como el derecho a la vivienda, a la igualdad, a la redistribución de la riqueza o al trabajo digno, o que se respete a este propio Parlamento, pues incluso hemos tenido que acudir al Tribunal Constitucional para que se respeten nuestros derechos democráticos... y nos dieron la razón", insistió Santana durante el debate.

Para Santana, más grave que la inacción del Ejecutivo y "sus socios del PP y del PSOE que se alternan" es "que ustedes ni siquiera cumplen las leyes existentes", como sucede con la ley Canaria de Educación, la de derechos de las personas transexuales, la del menor, la de Transparencia o la de Igualdad, así como el Plan de Salud y el Plan de Salud mental.

Por ello, advirtió de que "defendemos lo que nuestros padres y madres, abuelos y abuelas tanto les costó conquistar, el estado de bienestar, democrático y de derecho", y "lo vamos a defender como una trinchera frente a quienes pretenden estafar a nuestra democracia".

"A día de hoy, parece que no hay nada más revolucionario que esto", remachó.

El tiempo de CC se agota

La máxima dirigente de Podemos Canarias ha resaltado que el gabinete que preside Clavijo "emplea mucho tiempo, y dinero, en un solo objetivo: disimular y hacer que parezca normal lo que no es normal, pero la realidad siempre les lleva la contraria".

"La paciencia de la gente se agota... y el tiempo de Coalición Canaria y Partido Popular también se agota. Afortunadamente, la decadencia de Coalición Canaria no es la decadencia de toda Canarias. Y aunque ustedes no tengan futuro, nuestra tierra, si lo tiene".

Santana ha recopilado la serie de fracasos y promesas incumplidas por el presidente Clavijo desde que en 2015 pronunció su discurso de investidura y ha recordado que "no es normal" que una de cada dos personas en Canarias esté en riesgo de pobreza "y que usted no haya hecho nada, pues eso sí la cronifica", o que acabar el año con algo más de un 20% de paro "no es un éxito, como usted pretende hacernos creer...Es un fracaso, señor Clavijo".

"Que tengamos los salarios más bajos de España, no es normal. Que seamos una de las Comunidades con mayor tasa de pobreza infantil, tampoco es normal. Que tengamos diez años de retraso en nuestro sistema de dependencia, no es normal...es un despropósito. Como tampoco es normal tener los segundos peores servicios sociales de todo el país o una de las peores sanidades públicas", insistió.

Y es que para Santana "todo esto ocurre mientras la economía canaria crece, mientras batimos récord en llegadas de turistas...que además cada vez gastan más", por lo que se ha preguntado de qué han servido "casi tres años" del Ejecutivo canario que preside

Un Gobierno para pasar el rato

"Lo que hemos visto es que, aparte de las leyes presupuestarias, solo han sacado adelante una Ley, la del Suelo, que permite que se construya más y con más facilidad aunque para ello tengamos que poner en peligro nuestros bien más preciado: nuestros recursos naturales", ha dicho.

"Ustedes vienen a este Parlamento a pasar el rato...y porque están obligados a ello. Usted no está en este pleno sino para contestar a las preguntas que se le hacen directamente...ni siquiera se queda a escuchar las preguntas de control al resto del Gobierno. Usted tan solo pasa una media de una hora al mes en esta Cámara", ha insistido.

Frente a la pasividad del Ejecutivo, que ora se apoya en el PSOE, ora en el PP, "trajimos una iniciativa, que fue aprobada incluso con el voto de su partido, donde le pedíamos que mediara para que se siguiera el ejemplo de Baleares y se subieran los salarios en el sector turístico, y cinco meses después no nos hemos enterado de que haya movido un dedo".

"Le hemos traído varias iniciativas de apoyo a las PYMES pero debe ser que tan solo tiene oídos para sus amigos los grandes empresarios. Y eso pasa también con las personas con discapacidad, que de momento no han recibido ninguna noticia de este Gobierno. También les trajimos, hace casi un año, una iniciativa para mejorar el acceso a la vivienda y que garantizase que en Canarias no se realizara ningún desahucio sin alternativa habitacional. Tampoco se sabe nada y en Canarias hoy se siguen produciendo desahucios", ha enumerado Santana desde la tribuna de oradores.

La portavoz de la formación morada ha incidido en el año pasado "le dijimos que el suyo era un Gobierno fallido, y que íbamos camino de una legislatura perdida, este año nos ratificamos... y parece que el tiempo nos está dando la razón".

Las microalgas como metáfora

"Este verano hemos visto una metáfora perfecta de lo que significa la gestión de Coalición Canaria. Le hablo de su incapacidad manifiesta con el tema de las microalgas, pues aunque ustedes intenten esconder la porquería y la pobredumbre, ya sea literal o metafóricamente,.tarde o temprano acaba saliendo a la superficie", insistió.

Asimismo, ha recordado que "nos hablan de cambiar el modelo productivo...todo un clásico en su agenda canaria", mas con "CC en el poder va a ser muy difícil lograr diversificar la economía... básicamente porque a ustedes no les interesa".

"El modelo productivo se cambia, por ejemplo, invirtiendo en I+D+i, no reduciendo la inversión un 26%, como ha hecho su Gobierno. Siguen apostando por el cemento y no por el conocimiento y mientras reducen el presupuesto en I+D+I, aumentan en un 90% el presupuesto en obra pública. El modelo productivo se cambia también apostando por nuestro sector primario, no abandonándolo. Apostando por un modelo de soberanía alimentaria para Canarias, que permita a nuestros agricultores y agricultoras vivir dignamente...algo que hoy les resulta prácticamente imposible", ha insistido.

"Precariedad, desigualdad, pobreza, desempleo, corrupción. Estas son palabras, que por mucho que se pretendan ocultar, acaban saliendo a la luz. Coalición Canaria y el Partido Popular son el ejemplo perfecto de dos gobiernos que han hecho del 'disimular' y el 'hacer como si no pasara nada' una forma de hacer política. Pero, afortunadamente, no son vitalicios y solo les queda un año", concluyó.