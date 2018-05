"Es intolerable que un canario tenga que esperar hasta tres veces más de tiempo que un madrileño para ser operado", ha destacado Cejas, quien ha añadido que "aquí hay un problema de base heredado, fruto de los 25 años de gobierno de CC, apoyado tanto por el PSOE como por el PP".

"No hay que olvidar que tanto los nacionalistas, como los socialistas y populares han ocupado esta consejería, por lo que son los responsables directos de la situación en la que se encuentra la sanidad en Canarias", ha reincidido el portavoz autonómico de Cs.

"No se le ha prestado la suficiente atención, y la gestión política no se ha hecho de forma racional", ha indicado el portavoz autonómico de Cs. Prueba de ello, es que "se está destinando más de 3.000 millones de euros, un 40% del presupuesto regional, y no se obtienen los resultados esperados", porque "son casi 29.000 los canarios que están a la espera de una intervención quirúrgica, y más de 132.000 los que están esperando a ser vistos por primera vez por un especialista médico".

"Algo está fallando cuando los canarios tienen que esperar una media de seis meses para ser operados", ha manifestado.

Por ello, y porque "los datos no son peores gracias al esfuerzo de los grandes profesionales sanitarios que hay en las islas", Ciudadanos ha vuelto a exigir al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que "haga una auditoría del sistema sanitario, convoque oposiciones para cubrir las plazas vacantes, mejore la atención primaria, y dote de medios humanos y materiales a los centros sanitarios".

"Lo primero es saber si el gasto se está haciendo de forma adecuada", porque "Canarias es la comunidad que más ha aumentado su presupuesto en esta área", y sin embargo, "lo resultados de la gestión política están dejando mucho que desear".

"No se trata de tener más dinero, sino de gestionarlo bien", y ahí "han sido responsables directos todos los partidos que han estado gestionando esa área", es decir, "Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE".

Por otro lado, el portavoz autonómico de Cs Canarias ha pedido al consejero de Sanidad que "abandone su hostilidad con el norte de Tenerife", y "deje de condenar a los vecinos a tener que desplazarse a sus centros de referencia para recibir atención pediátrica o para dar a luz", porque "los 60 kilómetros que separan al norte de la capital tinerfeña pueden convertirse en una cruz si se tienen en cuenta los problemas de saturación de tráfico que se produce diariamente en la TF-5".