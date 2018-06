"Tendría que haber permitido una salida ordenada y democrática a la situación tras conocerse la sentencia de la Gürtel", y sin embargo, "se ha ido sin permitir a los españoles ir a las urnas y decidir el gobierno que quiere", ha indicado el portavoz autonómico de Cs en una entrevista concedida a Radio 5.

"La corrupción del PP y PSOE ha liquidado la legislatura", y para salir de esta situación y del colapso generado por el bipartidismo "hay que permitir que los españoles puedan ir a las urnas", ha manifestado.

Y ha añadido que "son muchos los españoles y los canarios que están deseando votar y pasar página al bipartidismo condicionado por los nacionalistas".

En este sentido, Cejas ha señalado que "Ciudadanos seguirá como hasta ahora haciendo una oposición responsable y vigilante", porque "hay que estar alerta ante las posibles concesiones que el PSOE pueda dar a los separatistas y nacionalistas que dieron su apoyo a la moción de censura".

En relación a la posible moción de censura en el Gobierno de Canarias, el portavoz de Cs Canarias ha señalado que "en principio los números no darían", pero tiene que ser el señor Antona el que "explique como la va a llevar a cabo".

"El anuncio de una posible moción responde más a una forma de actuar revanchista del PP", que "una vez más vuelve a mirar más en los intereses de su partido que en el de los canarios".

No obstante, ha opinado que "hay muchas razones para que se produzca un cambio de gobierno", porque "el modelo de Coalición Canaria (CC) está agotado tras 25 años de gobierno", y prueba de ello, es que "casi 500.000 familias canarias no llegan a final de mes; la tasa de desempleo supera el 20%; y la sanidad, la educación, y la dependencia están a la cola del país".

"Ni el PP, ni el PSOE han hecho oposición a CC en Canarias, y ahora los canarios están pagando el apoyo del bipartidismo a los nacionalistas en las islas durante estos 25 años de gobierno", ha señalado Cejas, quien ha añadido que "hace falta una regeneración en el Archipiélago", que desde luego, "no pasa ni por el Partido Popular, ni por el PSOE, ni por Coalición Canaria".