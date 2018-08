"La conectividad entre las islas verdes es primordial para garantizar su crecimiento y desarrollo sostenible en igualdad de condiciones que el resto de islas". Así de contundente se mostró, una vez más, el portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo respecto al retraso que sufren La Gomera, La Palma y El Hierro en cuestión de movilidad e interconexión.

Curbelo valoró la apuesta del Ejecutivo autonómico por impulsar las islas verdes para tratar de equipararlas al resto. No obstante, pidió una mayor implicación en cuestión de movilidad para lograr arrancar del Gobierno central un compromiso firme y que se instaure de forma permanente una Obligación de Servicio Público (OSP) marítima y aérea en este triángulo de las islas verdes.

Para Curbelo, se trata de una cuestión de decisión y voluntad política que debe ser una realidad lo antes posible, porque según indicó, "las islas verdes no pueden seguir a la espera de estas conexiones tan necesarias para garantizar el futuro de su movilidad y su desarrollo económico".

Insistió en que estas islas son las que han sufrido la falta de comunicaciones a lo largo de la historia de la comunidad canaria, lo que ha afectado a su incorporación al crecimiento y al desarrollo económico. "Este retraso es fiel reflejo de una injusticia más con las islas no capitalinas occidentales, ya que las orientales llevan conectadas entre sí desde hace décadas", añadió.

Aclaró que "no se trata de un mero capricho sino de una necesidad, que cada año se hace más patente, dado el aumento de la demanda que se registra, tanto en volumen de pasajeros y mercancías".

Además, insistió en que esta OSP beneficiaría, en gran medida, a los 17 millones de turistas que visitan Canarias cada año, ya que muchos de ellos no visitan las islas verdes ante la falta de conexiones. "Establecer rutas fijas durante todo el año supondrá un impulso enorme al sector turístico, que traería consigo una mayor dinamización económica y la generación de puestos de trabajo", comentó.

Por otra parte, recordó que es primordial que se fomente a su vez la conexión de las islas verdes con Tenerife y Gran Canaria con vuelos directos entre las Islas, que eviten las escalas actuales. Por lo que, reiteró la importancia de que establecer conexiones aéreas directas entre islas como La Gomera y Gran Canaria durante todo el año, y no sólo en los meses de verano.

Otra de las instalaciones portuarias que Curbelo expuso como prioritaria para el futuro de la conectividad de las islas verdes es la construcción del puerto de Fonsalía, en el sur de Tenerife. Una obra que lleva esperando más de 20 años y que según indicó, se hace ahora más necesaria debido a la gran carga de pasajeros que soporta cada día el puerto de Los Cristianos.

En concreto, detalló que es de vital importancia para La Gomera, porque reducirá los tiempos de conexión, lo que facilitará el movimiento de mercancías y pasajeros entre ambas islas, aminorando los costes. "Es una obra urgente, al tratarse de un puerto estratégico para las conexiones, que incentivará la creación de empleo, al tiempo que contribuirá a la diversificación de nuestra economía", precisó.