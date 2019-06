Barragán: "CC-PNC fue quien impulsó desde el primer momento un acuerdo estable para la gobernabilidad en Canarias"

CC-PNC va a seguir defendiendo los intereses de Canarias en las Islas "desde la oposición, frente al nuevo Gobierno de Canarias, pero también frente al Gobierno central, en la defensa constante de Canarias y los beneficios de los canarios y canarias, sin desfallecer un minuto", señaló Barragán

Canarias, a 21 de junio de 2019. El Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha asegurado que el partido nacionalista ha trabajado intensamente desde que se conocieron los resultados de las elecciones autonómicas y locales. Durante este tiempo "hemos explorado todas las posibilidades para conformar un gobierno que de estabilidad a Canarias desde el centro-derecha; un gobierno estable que siguiera haciendo frente a los retos y desafíos que Canarias y sus habitantes tienen por delante, y en el que CC-PNC podía sin duda desempeñar un papel protagonista".

"Hasta el último instante creímos que era posible ese acuerdo de 36 diputados en favor del interés general de Canarias, sumando a los 20 diputados logrados por CC-PNC, los obtenidos por PP, Ciudadanos y ASG. Pero finalmente no ha sido posible", advirtió Barragán, quien recordó que fue precisamente CC-PNC "quien impulsó desde el primer momento un acuerdo estable para la gobernabilidad de Canarias". Un acuerdo que pasaba por el cumplimiento del Estatuto y el REF, por un Archipiélago de Islas iguales. Las fuerzas que se iban a sumar a ese acuerdo "no lograron concretar su compromiso pese a que CC-PNC y Fernando Clavijo, que en la mañana del jueves anunció al partido su decisión personal de no estar en el Gobierno para facilitar el acuerdo, pusimos todo de nuestra parte para concretarlo", señaló el dirigente nacionalista.

El Secretario General de Coalición Canaria agradeció durante su intervención la decisión personal de renuncia de Fernando Clavijo para que el acuerdo de gobernabilidad en Canarias pudiera hacerse realidad. "Nuestro candidato dio el paso porque era lo mejor para Canarias, para el partido y para garantizar la gobernabilidad en Canarias. Aunque finalmente no fuera posible alcanzar ese acuerdo, su gesto honra su trayectoria política y supone un enorme servicio al partido", aseguró.

"Es obvio que nos enfrentábamos a las elecciones más complejas y difíciles de nuestra historia, con la irrupción de nuevas formaciones políticas, un bloque de izquierdas que lo único que pretendía era desbancar a CC-PNC a cualquier precio, y con muchas dudas entre la ciudadanía por la reforma del sistema electoral y la presencia de cinco urnas. La fragmentación de las ofertas políticas y la polarización entre bloques de izquierda y derecha se han convertido en factores determinantes", explicó José Miguel Barragán, quien reconoció que los resultados cosechados en este proceso electoral "no han sido todo lo satisfactorios que hubiéramos deseado, por lo que nos hemos visto más limitados a la hora de tratar de conformar un acuerdo de gobernabilidad en Canarias. No se han cumplido las expectativas y, por esa razón, nos toca analizar internamente lo sucedido. En cualquier caso, lo ocurrido no va a alterar nuestra hoja de ruta."

CC-PNC va a seguir defendiendo los intereses de Canarias en las Islas "desde la oposición, frente al nuevo Gobierno de Canarias, pero también frente al Gobierno central, en la defensa constante de Canarias y los beneficios de los canarios y canarias, sin desfallecer un minuto", aseguró Barragán, quien recordó que la formación nacionalista canaria seguirá siendo "la voz de Canarias aquí y en Madrid, y se nos oirá más alto que nunca. Porque somos necesarios para lograr que Canarias siga siendo importante y se escuche su voz. La Canarias que queremos solo es posible con Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario gobernando esta tierra, liderando Canarias. Porque el futuro de Canarias será el que queramos los canarios y canarias, y no el que nos impongan desde Madrid".

El Secretario General de Coalición Canaria subrayó que "CC-PNC es el presente y el futuro de Canarias, y por eso queremos que todas las voces nacionalistas canarias se sumen al proyecto y aporten su visión de esta tierra. Todos podemos si queremos, y juntos seremos más fuertes; imbatibles". Por esa razón, Barragán advirtió que el partido nacionalista "va a seguir defendiendo a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestra gente. Vamos a exigir respeto a nuestros derechos y el cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro REF".

"Y vamos a trabajar desde mañana mismo para que la voz de Canarias vuelva a liderar Canarias cuando antes. Canarias tiene derecho a labrarse un futuro propio en un Estado social y democrático de Derecho como España, en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los españoles. Por eso volveremos a luchar para ganar la confianza de nuestra gente, porque no nos resignamos a no estar, a no contar en las políticas de Estado, y a que Canarias sea la última de las Comunidades Autónomas", señaló José Miguel Barragán, quien quiso agradecer "a todos y todas las que depositaron su confianza en nosotros. No los vamos a decepcionar, porque seguiremos batallando en todas las instituciones y espacios públicos, en todas las calles y plazas, en todos los pueblos y rincones de Canarias. Porque llevamos a Canarias en el corazón y en el alma. Porque para nosotros Canarias es y será siempre lo primero".

El dirigente nacionalista finalizó su intervención felicitando a los partidos que han logrado conformar una mayoría suficiente para dirigir Canarias los próximos cuatro años, pero advirtió que CC-PNC, desde una oposición responsable, tenaz, seria y vigilante, trabajará por el bien de Canarias y por los intereses de todos los canarios y canarias".