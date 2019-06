Ciudadanos pregunta al Gobierno por las medidas que tienen previstas para promover la energía eólica offshore en Canarias

Canarias/ Rodríguez afirma que "es necesario que se haga una apuesta real y decidida por las energías renovables". La diputada de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Melisa Rodríguez, ha registrado una pregunta en la Cámara Baja, para la cual ha solicitado respuesta por escrito, en la que ha pedido al Gobierno de España que explique "las medidas que está llevando a cabo para promocionar la tecnología eólica offshore en Canarias y en el conjunto de España".



Al respecto, Rodríguez ha señalado que "hay que hacer una apuesta real y decidida por las energías renovables", y de ellas, "las tecnologías eólica y solar fotovoltaica son las que están experimentando una gran mejora de competitividad de costes".

"España es ya un país líder en materia eólica, no en vano casi el 20% de la producción eléctrica es de origen eólico en el sistema español y especialmente, en el caso peninsular", pero "ese desarrollo no se ha producido de forma nítida en el caso del sistema canario", a pesar de que "el archipiélago es muy generoso en relación al recurso eólico", lo que "le da un estatus privilegiado como posible destino de inversiones en esta tecnología".

Por todos estos motivos, y porque "hay que luchar de forma decidida contra el cambio climático", la diputada de Cs ha preguntado al Gobierno por "las medidas que están tomando para promover la tecnología eólica offshore; por las principales dificultades que se están encontrando", así como por "si se plantean o no un marco de incentivos a las empresas que inviertan en I+D+i para la tecnología de plataformas flotantes de eólica offshore".

Además, Rodríguez ha requerido al Ejecutivo que explique "si se ha valorado o no el papel de esta tecnología en el marco del Plan Integrado de Energía y Clima, y si es así es qué cuantía", así como "si se prevé alguna consideración para estas tecnologías dentro de la Ley de Cambio Climático".

