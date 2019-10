El PP afirma que el Real Decreto-ley sobre Thomas Cook es insuficiente y demuestra la escasa influencia de Torres

Canarias/ La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, ha afirmado hoy que el Real Decreto-ley 12/2019 aprobado por el Gobierno de España el pasado viernes día 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia de Thomas Cook, "es impreciso y claramente insuficiente ante el problema que afecta al turismo en Canarias".



Así se ha manifestado Australia Navarro esta mañana durante la pregunta oral que le ha realizado a Ángel Víctor Torres, en el pleno del Parlamento de Canarias, acerca de la valoración del Gobierno de Canarias sobre dicho Real Decreto-ley, publicado el pasado sábado día 12 de octubre en el BOE.

En concreto, la presidenta del PP canario ha indicado, en relación a que el Gobierno sólo bonifique la cotización de la Seguridad Social de los contratos

fijos-discontinuos, que "en Canarias, dicha modalidad de contratación es muy reducida en comparación con el resto de los contratos", por lo que la portavoz parlamentaria se preguntó "si el PSOE no sabe que en Canarias los establecimientos turísticos no cierran durante la temporada baja".

Por tal motivo, Australia Navarro considera "imprescindible" extender las bonificaciones de forma genérica a todos los tipos de contratos de las empresas afectadas, "si queremos mantener el empleo".

En este sentido, el PP también ha propuesto recientemente que los aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social queden exentos del pago del interés de demora, así como del recargo en aquellos aplazamientos concedidos sin constituir garantía.

TASAS AÉREAS Y ESCASA INFLUENCIA

Durante su intervención, la líder de los populares canarios ha lamentado que el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, no haya aprobado aún la bonificación de, al menos, el 50% en el importe de las tasas aéreas para los aeropuertos situados en Canarias durante los próximos 12 meses – tal y como el PP viene reclamando –, "medida necesaria para la rápida recuperación de las frecuencias aéreas en nuestro archipiélago".

Además, Australia Navarro ha advertido que las cantidades aprobadas por el gobierno socialista para la financiación de las empresas, ya sean con cargo al Instituto de Crédito Oficial o al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, "son préstamos con intereses, por lo que aumentará el endeudamiento de las empresas afectadas".

Así, la portavoz del PP ha expresado en la sede parlamentaria que "al leer el sábado en el BOE el Real Decreto-ley, tras 21 días esperando, todos hemos podido comprobar la escasa influencia que Ángel Víctor Torres tiene sobre su compañero Pedro Sánchez, quien sigue sin tomarse en serio a Canarias".

Finalmente, Australia Navarro ha anunciado durante el pleno que el Partido Popular convalidará el Real Decreto-ley en el Congreso de los Diputados

"pero intentaremos convencer al PSOE para que incluya estas medidas que venimos proponiendo desde hace tres semanas, y que son las realmente necesarias para mantener el empleo", concluyó.