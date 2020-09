NC exige a Sánchez que asuma la gestión de la crisis migratoria en Canarias

"Canarias no puede estar a la cola de la agenda de ministro alguno, por lo que Pedro Sánchez tiene que asumir la gestión directa" de la crisis migratoria en el Archipiélago. El portavoz parlamentario y Coordinador Territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, reaccionaba así a la "decepción" generada por el "desplante" del ministro de Migraciones, José Luis Escriva, en un momento de "máxima" tensión, amparándose en problemas de agenda. Campos además reclamó al presidente que "ejecute" el compromiso adquirido con el diputado de los nacionalistas progresistas en el Congreso Pedro Quevedo para crear una comisión interministerial de asuntos migratorios dada la "inacción, falta de planificación e imprevisión" de las pocas decisiones, hasta el momento, adoptadas por el Gobierno estatal. El dirigente nacionalista demandó a su vez el cumplimiento del acuerdo suscrito para su investidura.

"Rechazamos la excusa", criticó el portavoz parlamentario, dada por el ministro Escrivá para suspender una visita destinada a conocer la situación real provocada por el notable y constante incremento, a lo largo de todo el año, de la llegada de embarcaciones a las costas canarias. Un compromiso, recordó Campos, anunciado a comienzos del pasado mes de agosto en una reunión con el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, para abordar el protocolo ante casos importados por el coronavirus.Una "parte importante de la responsabilidad" de la situación actual, denunció, está en la "inacción, falta de planificación e imprevisión en las pocas decisiones" adoptadas por la Administración estatal.

"Siendo conscientes de la complejidad de esta realidad, agravada por la situación generada con la pandemia", en opinión del portavoz parlamentario son estas mismas razones las que tenían que haber llevado al gabinete de Pedro Sánchez a "tomarse en serio" las consecuencias y decidir las medidas necesarias.

Se refirió a una planificación de los recursos del Estado para acoger a los migrantes con "dignidad y no el esperpento al que hemos asistido". El más reciente, censuró, la estancia de estas personas en carpas habilitadas, primero, en el muelle de Arguineguín y ahora en Tazacorte y Arrecife, también. Una praxis que, en paralelo, se ha desarrollado con la disposición de recintos "inadecuados", la mayoría sin ser de titularidad estatal.

"Canarias no puede estar a la cola de la agenda de ministro alguno", por lo que Pedro Sánchez tiene que "asumir la gestión directa" de esta crisis migratoria, exigió el Coordinador Territorial. "De una vez por todas", el presidente y su gabinete, se tienen que "tomar en serio" la situación y "ejecutar además" el compromiso adquirido por Sánchez, la semana pasada, con el diputado de NC en la Cámara Baja para crear una comisión interministerial para asuntos migratorios.

Campos urgió a aplicar las medidas precisas, es decir, una acogida que garantice los derechos de estas personas en las instalaciones "propias" del Estado y, "sin más disculpas", comenzar con los traslados a territorio peninsular.

El dirigente nacionalista aludió asimismo al cumplimiento del acuerdo suscrito entre NC y el PSOE en el Congreso, el pasado mes de enero, para la investidura de Pedro Sánchez. Entre los "temas relevantes para Canarias", tal y como figura en el documento, se recoge el compromiso de trabajar en el ámbito de la Unión Europea (UE) para lograr una "mayor" cooperación con los países de origen y la lucha contra la inmigración ilegal.

Además de considerar que la llegada de menores extranjeros no acompañados debe considerarse un asunto "prioritario" para el Estado, que conllevará las modificaciones legislativas necesarias para que todas las comunidades autónomas se impliquen en su

acogida, formación e integración, que "se aplique la solidad interterritorial", recalca el acuerdo según explicitó Luis Campos.