ASG defiende los ferrocarriles de Tenerife y Gran Canaria pero insiste en un mayor equilibrio inversor entre Islas

La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, defendió la construcción de los ferrocarriles en Tenerife y Gran Canaria como un proyecto ambicioso que generará empleo y contribuirá a aliviar la complicada situación económica por la que pasan muchas familias canarias.

La diputada canaria aludió, este lunes en comisión parlamentaria, a los beneficios que traerán consigo estos dos proyectos pero recalcó la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para lograr el equilibrio inversor entre todas las Islas y que todas se puedan beneficiar de estos recursos que provienen del Plan de Recuperación de la UE para reparar los daños económicos y sociales debido a la pandemia.

En este sentido, recordó las dificultades que atraviesan las Islas, siendo la comunidad autónoma con mayor número de personas sin trabajo, ya sea por estar en paro o en ERTE, por lo que destacó los beneficios al respecto de ambos proyectos. "Además de generar empleo, este transporte rápido y seguro facilitará la conectividad interna de ambas Islas, al tiempo que avanzamos hacia la movilidad sostenible y la reducción de las emisiones de CO2", detalló.

No obstante, Mendoza pidió al Gobierno regional aprovechar la oportunidad de inversión que se presenta gracias a esta partida para analizar las demandas del resto de Islas y en especial las de las Islas no capitalinas, que son las que precisan de mayores inversiones para avanzar en cohesión territorial. "No debemos perder de vista la visión regional, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo especial para mejorar las comunicaciones de las Islas no capitalinas, ya que por sus características se hace indispensable disponer de las infraestructuras adecuadas que faciliten las conexiones, ya que estas islas soportan los estragos de la doble insularidad", resaltó.

Por ello, recordó al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda que "somos ocho islas y por tanto, le pido que para las próximas inversiones tenga en cuenta un equilibrio inversor entre todas las islas a la hora de repartir los fondos europeos".