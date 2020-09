NC pregunta a Torres por la situación de la delimitación unilateral de las aguas por parte de Marruecos

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, preguntará mañana martes al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, por las iniciativas impulsadas tras la decisión "unilateral e ilegal" de Marruecos de ampliar su frontera marítima ocupando las aguas territoriales del Archipiélago y del Sáhara. El portavoz de los nacionalistas progresistas, en la sesión de control, advertirá de que "no vamos a permitir que este problema caiga en el olvido", a pesar de que carece de validez jurídica, porque es un ataque a los intereses de Canarias.

El interés mostrado por Luis Campos, según explicó, viene motivado por el silencio y el tiempo transcurrido desde que, a finales del pasado mes de marzo, el Boletín Oficial alauita publicara las dos leyes con las que se establecen sus aguas territoriales en 12 millas, delimitan su zona económica exclusiva en 200 millas y amplían su plataforma continental hasta las 250 millas, "produciendo un claro solapamiento" con el espacio marítimo de Canarias.A pesar de que la salida de la crisis del coronavirus es la primera y principal preocupación de la sociedad canaria, el portavoz parlamentario de NC avisó que "no vamos a permitir que este problema pase al olvido". El temor de Campos es que el país africano no haya desistido de sus pretensiones anexionistas por su tradición de practicar la política de hechos consumados.Las decisiones unilaterales como ésta, denunció, chocan contra los intereses de las islas al ocupar el mar canario y además se han desarrollado en uno de los momentos más difíciles para la comunidad canaria y el Estado.

"Es necesario seguir manteniendo la tensión necesaria", añadió, para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúe en los órganos jurisdiccionales internacionales pertinentes, incluida la ONU, cuyas resoluciones no reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Campos se reafirmó en su apoyo al pueblo saharaui en la legítima defensa de sus derechos.

Los nacionalistas progresistas entienden que "no debemos dejar que los intereses marroquís salgan adelante". Insistió en afirmar que esta acción "carece de validez" desde el punto de vista de la legalidad internacional y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que, en su artículo 74.1, dispone que la delimitación de los espacios marítimos entre países adyacentes sólo puede realizarse de mutuo acuerdo. Pero "no se trata sólo de saberlo sino de ejercer" las acciones pertinentes para evitar que se generen derechos que agredan al Archipiélago, censuró.