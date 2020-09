Vidina Espino: "El inicio del curso ha demostrado una vez más lo alejado que está el Gobierno canario de la realidad"

En este sentido, la portavoz de la formación naranja se ha referido al refuerzo de las labores de limpieza y a las medidas para hacer posible la conciliación laboral y familiar, pues, según ha indicado, "muchos colegios han comenzado las clases sin ambas". Asimismo, ha citado la escasez de dinero aportado a los centros para adquirir, entre otras cosas, la compra de gel hidroalcohólico o el stock de mascarillas que cada profesor debe tener en el aula, lo que ha evidenciado que "los 1.500 euros por centro, como ha venido advirtiendo reiteradamente Cs, eran insuficientes".Igualmente, Vidina Espino se ha hecho eco de las quejas de familias y sindicatos, porque, tal y como ha expuesto, "no se ha tenido en cuenta a los niños que sufren alguna patología ni tampoco a los docentes, pues han sido muy pocos a los que se les ha reconocido la adaptación al puesto de trabajo".La diputada de Cs ha mencionado también, como ejemplo de la mala gestión desarrollada con la vuelta al cole, el nombramiento y contratación de personal docente y no docente, pues, además de "efectuarse deprisa y corriendo a última hora", dando lugar a que algunos tengan que compartir sus horas de trabajo entre varios centros, "el número es claramente insuficiente y no permite bajar la ratio de alumno por clase a las cifras que recomiendan los expertos de 15 a 20". Por ello, Vidina Espino ha anunciado "la presentación de una enmienda para la contratación de los 3.000 profesores más que se requieren este curso".

Durante su intervención, la portavoz de Cs ha preguntado por el destino de los 87 millones de los fondos covid, recibidos por Canarias el pasado 7 de septiembre, según anunció este martes el presidente del Gobierno, y ha recomendado a la consejera de Educación que "dé la matraca" al vicepresidente y titular de Hacienda, con el propósito de que "los 5 millones que tiene previsto dedicar a la RTVC, los destine a la contratación de más profesores o a garantizar que los colegios cuenten con mascarillas suficientes para las familias más vulnerables".

También le ha solicitado a De Armas que "dote de recursos suficientes a las universidades canarias", para dar igualdad de oportunidades a todo aquel que quiera estudiar y no condenar el futuro de buena parte de los jóvenes. En este sentido, le ha recordado que en Canarias hoy el paro juvenil roza el 50 por ciento.

Vidina Espino ha agradecido "el esfuerzo realizado por la comunidad educativa" para poder implantar en tan corto espacio de tiempo todas las medidas de protección dictadas para hacer frente al coronavirus, a pesar de no contar siempre con los recursos humanos y materiales necesarios.