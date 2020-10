Melodie Mendoza propone planes de empleo juvenil adaptados a la realidad de cada una de las Islas

La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, puso el acento en sesión plenaria en la importancia de establecer políticas de empleo adaptadas a la realidad de cada Isla, ya que según indicó, "no valen las mismas medidas para un joven de una Isla capitalina que para el de una Isla no capitalina, ya que el mercado laboral y las ofertas son completamente diferentes".

Mendoza hizo hincapié en esta necesidad a colación de la Proposición no de Ley que se debatió en pleno sobre este asunto, con el objetivo de lograr empleo y mejorar la calidad de vida de los jóvenes en Canarias.

Además, urgió a contar cuanto antes con un diagnóstico que recoja el número de jóvenes que han salido al exterior en busca de nuevas oportunidades, así como los que han retornado y que a su vez incluya las causas y su formación, con la finalidad de enfocar las medidas específicas de creación de empleo en base a estos datos.

Para Mendoza, resulta vital que el colectivo de jóvenes cuente con incentivos que les ayuden a lograr un empleo y a tener una perspectiva de futuro en las Islas, por lo que apeló a evitar una nueva fuga de talentos e intentar que los que quieran retornar tengan posibilidades de hacerlo con oportunidades reales.

En este sentido, esperó que estas acciones sumadas a las que contempla el Plan de Reactivación de Canarias, donde se recogen los planes de juventud y de retorno del talento joven, contribuyan a recuperar el capital humano que se ha ido y que tanto valor aporta a la sociedad y economía canaria.