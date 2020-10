El PP reclama mantener la bonificación del 75% para los residentes extrapeninsulares

Canarias/ El senador del Grupo Popular por Menorca, Jorge López Ravanals, ha exigido al Gobierno de Sánchez que "mantenga la bonificación del 75% en las tarifas de los billetes aéreos y marítimos para los residentes extrapeninsulares" y ha afirmado que dicha bonificación "no es un privilegio, es un derecho de los ciudadanos que viven en Illes Balears, Islas Canarias, Ceuta y Melilla".

Así se ha pronunciado el senador del GPP en la Comisión de Transportes celebrada en la Cámara Alta, donde ha defendido una moción de su Grupo en la que insta al Gobierno a no modificar las bonificaciones del 75% para los trayectos de las CC.AA de Illes Balears e Islas Canarias, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.



Así mismo, la iniciativa de los populares en el Senado reclama al Ejecutivo que realice un seguimiento exhaustivo de la bonificación del 75%en las tarifas de los billetes aéreos y marítimos, adoptando todas las medidas que considere necesarias al objeto de evitar el incremento injustificado y abusivo del precio de estas.

En este sentido, López Ravanals ha denunciado que "cada vez que se ha producido un incremento de la bonificación de los pasajes aéreos y marítimos las compañías aprovechan ese mayor margen de capacidad de compra para incrementar el precio de las tarifas", por lo que ha reclamado al Ministerio que

"extreme la vigilancia y actúe en defensa de los intereses de los habitantes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla"

En su opinión, "esta práctica se traduce en un perjuicio para los residentes en los territorios extrapeninsulares y para los no residentes, que ven cómo se

encarecen injustificadamente los billetes". Por este motivo, Ravanals ha pedido al ministro Ábalos "una vigilancia permanente de las tarifas para evitar que las

compañías se adjudiquen parte de la bonificación, poniendo en riesgo el descuento de residentes que tanto nos ha costado conseguir".

"Desde que en el año 2018,momento en el que el Gobierno del Presidente Mariano Rajoy incrementó la bonificación del 50 al 75% y la incluyó en los PGE, el coste de los billetes que adquieren los residentes se ha incrementado de media un 12%, a pesar del descenso significativo del precio del queroseno y las tasas aeroportuarias", ha destacado.

El senador del GPP también ha recordado que se ha solicitado al Gobierno de España que al adquirir un billete por internet, la opción de marcar que ´eres

residente´ se marque al final del proceso de adquisición, para que las compañías no puedan variar el precio según seas o no residente. "A día de hoy

estamos a la espera de que se implemente esta opción", ha señalado.

Por otra parte, el senador del PP por Menorca ha criticado el informe de la CNMV, que apunta "a liquidaciones al ciudadano a posteriori, es decir, que

paguemos por adelantado, además de establecer topes de la cantidad bonificable sin tener en cuenta el coste real del billete".

"Como última y gran aportación, y por ello no menos injusta y absurda, el informe propone aplicar exenciones fiscales a los residentes con independencia

del total de viajes que realicen. Las personas que han realizado dicho informe no han sufrido ni comprenden el gran inconveniente de la insularidad, ni el

sobrecoste que representa para el ciudadano de estos territorios", ha concluido.

