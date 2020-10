"Necesitamos hacer ver a Europa que el Posei es vital para la agricultura y la ganadería de Canarias y que cualquier recorte en este programa podría tener graves consecuencias en el sector primario de las islas y en la economía de las regiones ultraperiféricas (RUP), como Canarias, en un momento en el que ya está teniendo que afrontar los efectos de la pandemia de la COVID-19", señala Ramón Morales.

En su moción, el senador canario destaca la disconformidad del Gobierno canario y de todos los representantes de las islas ante la propuesta para recortar los fondos del Posei en un 3,9% realizada en el marco de la reforma de la PAC por parte de la Comisión Europea.

Morales considera que el hecho de aplicar este recorte evidencia que la UE no tiene en consideración la realidad de las RUP, ni se ha realizado un análisis particular del impacto que esta disminución supondría para cada región.

"En España tenemos un territorio RUP, Canarias, donde la agricultura se mantiene en un frágil equilibrio debido a las dificultades de los productores para alcanzar un nivel de competitividad similar al de la agricultura continental, pero que desarrolla un papel muy importante, no solo en el empleo y la economía de muchas familias, sino también en la conservación del paisaje agrario y de las zonas rurales", apunta el senador grancanario, que recuerda que la agricultura está también fuertemente enraizada en la tradición cultural de los isleños.

Por eso, desde el PSOE canario se pide un esfuerzo conjunto de todas las administraciones para defender el nivel presupuestario del Posei y se recuerda que el anterior comisario de Agricultura, Phil Hogan, expresó, en repetidas ocasiones, que la Comisión Europea estaría dispuesta a modificar la propuesta para mantener el nivel actual del presupuesto, siempre y cuando lo pidieran el Parlamento Europeo y el Consejo.

El Parlamento Europeo ya lo ha pedido, tanto en el informe aprobado por la Comisión de Agricultura del 1 de abril de 2019, como en la Declaración que adoptó el 30 de junio pasado sobre el Reglamento de Transición de la PAC y el Marco Financiero Plurianual.

"Necesitamos que el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE apoye también el mantenimiento del presupuesto del Posei dentro del marco de la reforma de la PAC", explica Ramón Morales, que señala que por eso es tan importante una defensa férrea por parte del Gobierno.

El senador canario recuerda que el Ejecutivo ya ha mostrado un apoyo decidido al mantenimiento de las ayudas y que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en su intervención en el pasado Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que tuvo lugar en Koblenza, Alemania, el pasado 30 de agosto realizó una clara defensa del mantenimiento de la ficha financiera del Posei.

Morales añade que también a nivel regional el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado una Proposición No de Ley para reclamar el mantenimiento de las actuales fichas financieras del Posei, que ha sido apoyada por el conjunto de la cámara.