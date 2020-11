NC expresa su "más enérgica condena" por dejar en la calle a más de 200 migrantes

El dirigente de los nacionalistas progresistas denunció que esta "grave" situación es "fruto de la incapacidad más extrema" de las autoridades estatales. Censuró que Madrid "no haya escuchado ni atendido" los planteamientos hechos por el Gobierno de Canarias, el resto de las autoridades públicas y organizaciones sociales implicadas en las islas para afrontar la creciente y constante presión de los flujos vía marítima a lo largo de todo el año. Campos respaldó al cuatripartito en su exigencia para que no se vuelvan a repetir estos hechos, reclamó al Estado que se investiguen las causas y anunció la exigencia de responsabilidades políticas.

"Los hechos ocurridos hoy en Arguineguín son la gota que colma el vaso de la incapacidad más extrema" que ha demostrado el Gobierno estatal, según Luis Campos. Hacinados en un espacio impropio, donde no se puede garantizar una acogida digna y humanitaria, sin las instalaciones ahora comprometidas por el Ministerio de Defensa preparadas y sin proceder con las derivaciones, en opinión de Nueva Canarias se ha producido un hecho "lamentable, agravado" por dejarles en la calle a su suerte y sin un dispositivo de acogida para pasar la noche.

A lo largo del todo el año, criticó el responsable de NC, la Administración estatal ha hecho "oídos sordos" a los planteamientos hechos por el Ejecutivo de progreso, las corporaciones públicas locales y los organismos sociales canarios vinculados. Entre las más importantes, insistió, la necesidad de proceder con las derivaciones a territorio continental, superado el cupo asumible por la comunidad canaria.

Luis Campos se alineó con el presidente del Gobierno, Ángel Vìctor Torres, para demandar que "no se vuelvan a repetir" hechos similares, exigió que se abra una investigación para llegar "hasta el fondo" y anunció que se exigirán las responsabilidades políticas que correspondan.