El PSOE de Adeje no atiende la situación de emergencia dando las mismas ayudas sociales básicas que antes de la pandemia

Adeje/ A pesar del aumento de fondos de emergencia social por parte de la consejería de Derechos Sociales, el grupo de gobierno en municipal no mejora las ayudas sociales. Ante la actual situación de emergencia social y sanitaria, el municipio de Adeje tramita actualmente la ordenanza reguladora de Ayudas de Emergencia Social. La propuesta del grupo de gobierno municipal socialista fue llevada a pleno el pasado mes de diciembre y actualmente se encuentra en periodo de apelaciones.



El grupo municipal Podemos - Izquierda Unida considera que el consistorio "pierde la oportunidad de dar una cobertura más amplia" para que las de Ayudas de Emergencia Social en Adeje se ajusten en la mayor medida posible al amplio abanico de situaciones y necesidades de la ciudadanía adejera. Por esto, el grupo morado ha presentado apelaciones a dicha ordenanza para "ajustar a la realidad del municipio el pliego de ayudas", como indica el concejal de Unidas Podemos Gabriel González.

Según Unidas Podemos la propuesta que ha hecho llegar el PSOE de Adeje "es claramente insuficiente, no teniendo en cuenta ayudas básicas como el suministro de gas o el derecho al transporte y cuenta una escasa cuantía para la adquisición de alimentos". El grupo también critica que se computen ingresos como pensiones no contributivas o prestaciones básicas, con lo que el grado de cobertura "dejará fuera a familias que estén subsistiendo únicamente con los 400 euros de una no contributiva".

De este modo, apuestan porque a la hora de conceder las ayudas en cuestión, no se tengan en cuenta ciertos ingresos, tales como las pensiones no contributivas, de viudedad, y otras prestaciones sociales básicas. La propuesta del grupo también recoge que se de amparo ante la imposibilidad de asumir los gastos de suministros básicos como agua, luz y gas.

González denuncia que no se incrementen las cuantías dedicadas a la cobertura de necesidades básicas como las de alimentación e higiene porque el grupo de gobierno no está teniendo la grave crisis social que vive el municipio sureño. Y es que según el criterio de González, "la ordenanza que presentan simplemente regula las prestaciones previamente establecidas sin atender sin atender la situación y la realidad actual." Por otro lado, el ayuntamiento tampoco está teniendo en cuenta situaciones especiales como la lactancia, intolerancias o alergias alimentarias a la hora de calcular los importes concedidos.

Unidas Podemos ve imprescindible que las cuantías dedicadas a las distintas ayudas de emergencia social se calculen en base a porcentajes del IPREM con el fin de que estas se actualicen periódicamente en función de la variación de este indicador.

Gabriel González recuerda que se da la circunstancia que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Noemí Santana ha aumentado un 66,5% los fondos de emergencia social en Adeje para que puedan hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y exige que este aumento se vea reflejado en esta ordenanza.

