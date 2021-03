La oposición de Arona, junto a cinco concejales del PSOE, intenta paralizar el municipio al impedir la celebración del pleno

A los nueve votos en contra de CC, PP, Ciudadanos, Sí Podemos Arona y no adscritos, y una abstención de Ciudadanos por Arona, se sumaron los votos en contra de 5 concejales del PSOE, rompiendo así la disciplina del grupo y del Partido Socialista.

Lo ocurrido no es más que una muestra de frustración al no haber prosperado la expulsión del alcalde de Arona, elegido democráticamente en las urnas. Ahora, el juego pasa por entorpecer el órgano donde se toman las decisiones que benefician a los vecinos y vecinas de Arona. Los mismos que hablan de una supuesta parálisis son los que intentan que el municipio se paralice con este tipo de acciones. No se puede pedir democracia y no practicarla. La gobernabilidad de un municipio compete a todos, tanto a gobierno como a oposición. Y esta última debe ser constructiva en su fiscalización, y no ir en contra del bien común de los vecinos y vecinas de Arona.

Más cuando los puntos a tratar en el pleno extraordinario de hoy eran vitales para el municipio. El primer de ellos, la aprobación de la modificación de los estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) para constituir a la asociación como central de contratación. Sacar adelante este asunto era imprescindible para que Arona pueda optar a las subvenciones y ayudas europeas, máxime en esta situación de crisis turística y económica a causa de la pandemia por coronavirus.

El segundo, de materia urbanística, era la aprobación del convenio suscrito entre la Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias para que sea la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental quien se encargue de evaluar todos los procedimientos sobre los instrumentos de ordenación urbanística del municipio, ya que el Ayuntamiento carece de un órgano ambiental propio. Sin la aprobación de este punto, se vuelve a ir en contra de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Arona, pues no se pueden sacar adelante los instrumentos de ordenación.

El pleno extraordinario se convocó el miércoles 10 de marzo a las 15.00 horas y ese mismo día se trasladó su convocatoria a los portavoces de todos los grupos políticos.