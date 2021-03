Vidina Espino asegura que el escudo social en Canarias está fallando y el presidente del Gobierno no lo quiere ver

Canarias/ La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha asegurado este martes que "el escudo social en Canarias está fallando y, lamentablemente, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, no lo quiere ver". Es más, a su juicio, "la cuestión social es el agujero negro" del Ejecutivo presidido por el secretario general de los socialistas canarios.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, Vidina Espino ha comparado las promesas realizadas por el pacto de las flores al llegar al Gobierno con la realidad y ha señalado que "no solo no han cumplido nada de lo que dijeron, sino que Canarias continúa siendo la campeona de todo lo malo y la última clasificada en todo lo bueno".