Vidina Espino: "No podemos permitir que haya niños en Canarias que vivan con temor a perder su vivienda"

"No podemos permitir que haya niños en Canarias que vivan con temor a perder su vivienda". Así lo ha advertido este miércoles la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, durante la comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda celebrada en la Cámara autonómica, donde ha asegurado al consejero del ramo, Sebastián Franquis, que "de nada sirven sus buenas intenciones si después la administración no es eficiente".